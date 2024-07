Le Migliori 10 rescue remedy bach del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

Il percorso per acquistare la migliore rescue remedy bach è spesso pieno di una moltitudine di scelte, il che rende essenziale prendere queste decisioni con saggezza.

Bach Rescue Remedy, Rimedio di Emergenza, 20 ml 20,99 €

14,90 € disponibile 3 new from 14,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ti aiuta a rimanere calmo, fresco e sotto controllo

Pazienza con problemi e persone

Mente bilanciata quando si perde il controllo

Messa a fuoco quando non messa a terra

Ammorbidisce l'impatto di shock

Emergency Remedy Nr. 39 Princeps Fiori di Bach Originali Gocce Rimedio di Emergenza 12,83 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L' Emergency Remedy è ideale quando a causa di un avvenimento improvviso o spiacevole, o quando ci si sente emotivamente bloccati, l’organismo (inteso come insieme di Mente – Corpo – Spirito), non sia in grado di mettere in atto i meccanismi di difesa e protezione dalle circostanze, lasciandoci in uno stato di paura, sconforto, disagio, stordimento.

L'emergency Remedy è il noto rimedio d’emergenza composto da cinque fiori (Clematis – CLE, Cherry Plum – CHP, Impatiens – IMP, Rock Rose – RRO e Star of Bethlehem – SBE). E' stato ideato dal Dr Bach per fronteggiare appunto le emergenze.

Fiori di Bach Originali

Bach Rescue Remedy - Pastiglie lenitive, 50 g 14,29 €

12,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ideali per affrontare lo stress degli esami, test di guida, nervosismo del primo giorno di scuola, colloqui di lavoro e ambienti ad alta pressione

Scatola in latta con un facile meccanismo di apertura e chiusura "premere sul coperchio"

È facile da portare ovunque e con aroma naturale sicuro per l'uso da parte di tutta la famiglia

Relief remedy (Rimedio di salvataggio) Fiori di Bach Naturalma - Gocce 30 ml - Estratto liquido analcoolico - Essenza floreale - Vegano e Senza alcol 16,90 € disponibile 2 new from 16,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Relief remedy (Rimedio di salvataggio) Fiori di Bach o Bach Flowers Naturalma in Gocce, in un formato grande e conveniente (30 ml). Grazie ad uno speciale metodo di estrazione, viene eliminato l'alcool mantenendo inalterata l'efficacia dei Fiori di Bach. I nostri prodotti sono senza alcool ma hanno la stessa concentrazione 1:400 dei Fiori di Bach originali preparati mediante macerazione nel Brandy.

Relief remedy (Rimedio di salvataggio) Fiori di Bach Naturalma sono senza alcol e dal sapore gradevole. Le essenze floreali sono rimedi naturali utilizzati per riequilibrare emozioni o stati d'animo, infatti ad ogni fiore corrisponde ad un particolare sentimento o emozione.

UN AIUTO NATURALE: Relief remedy (Rimedio di salvataggio) Fiori di Bach in Gocce. Per ripristinare il normale equilibrio emotivo ed energetico, suggeriamo di assumere 4 gocce direttamente in bocca o diluite in un bicchiere d'acqua, da una a tre volte al giorno in qualunque momento. I Fiori di Bach Naturalma sono adatto ai Vegani, non contengono alcool, coloranti, aromi ed edulcoranti artificiali.

NATURALMA – Naturali abitudini. Crediamo nell'importanza di garantirvi qualità e sicurezza, per questo motivo selezioniamo le Materie Prime con cura e produciamo i prodotti in Italia. I Fiori di Bach Naturalma contengono conservanti alimentari di ORIGINE NATURALE: il potassio sorbato è presente nei frutti del SORBO mentre il sodio benzoato è presente nella resina di BENZOINO.

NATURALMENTE CON VOI: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare prodotti pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo disponibili per consigliarvi nei vostri obiettivi, per fornirvi le informazioni su ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contattaci! READ Le Migliori 10 orejas de minnie mouse del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

RESCUE Remedy, Giallo Acceso, 20 Millilitri 17,30 € disponibile 30 new from 15,15€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rescue è la famosa miscela nata dalla combinazione di 5 tra i 38 fiori di bach originali che ti aiuterà in un'emergenza o quando non c'è abbastnza tempo per prendere una decisione ponderata.

i 5 fiori di bach originali contenuti sono: cherry plum, clematis, rock rose, impatiens, star of bethlehem

Fornito in flacone contagocce

Disponibile nel formato da 20 ml

4 gocce direttamente in bocca ad intervalli ravvicinati fino al miglioramento

Dr. Corradini - Fiori di Bach, Rescue Remedy gocce ansia e stress 50 ml 14,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche A cosa serve: I fiori di Bach ansia e stress sono un valido aiuto per affrontare blocchi emotivi e preoccupazioni, sono efficaci in situazioni di: ansia, panico e stress mentale.

Come si usa: Le gocce di Bach vengono assunte per via orale. Si consiglia di diluire 4 gocce in un po' d'acqua, secondo necessità, oppure 4 direttamente sotto la lingua.

Cos'è: Le gocce di bach per ansia dette anche fiori di bach rescue remedy sono un rimedio completamente naturale, utili per armonizzare le emozioni e gli stati d'animo.

Principi attivi: Non ricorrono ad alcun trattamento chimico. La sua formulazione priva di alcool rende questo prodotto adatto anche a bambini e animali.

Produzione: Il Rescue Remedy è interamente prodotto in Italia con materie prime provenienti da colture controllate e certificate.

Bach, spray ai fiori di Bach “Rescue Spray”, senza alcol, 20 ml 18,99 €

18,49 € disponibile 6 new from 18,49€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Contiene Rescue misto

La miscela di fiori di Bach originali

freiverkaeuflich

PZN:-10399701

Solime - Rimedio naturale d'Emergenza, Analcolico, 50 ml 13,69 €

12,69 € disponibile 6 new from 12,69€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche A cosa serve: i rimedi naturali floreali di Bach sono un valido aiuto per superare i blocchi emotivi, lo stress e le preoccupazioni. Il Rescue Remedy composto da 5 fiori è utile in situazioni di ansia, panico, emergenza fisica e mentale.

Come si usa: i fiori di Bach si prendono per bocca. Mettere 4 gocce di preparato in un bicchiere d'acqua e sorseggiare lentamente 4 volte al giorno. In caso di emergenza è possibile prendere 4 gocce direttamente sotto la lingua.

Cos'è: i fiori di Bach sono un rimedio completamente naturale a base di estratti vegetali utili per armonizzare le emozioni e gli stati d'animo. La speciale formulazione priva di alcool rende questo prodotto adatto anche a bambini e animali. Non esistono controindicazioni, effetti collaterali o pericoli da sovradosaggio.

Produzione e principi attivi: i fiori di Bach Solimè sono interamente prodotti in Italia secondo il metodo tradizionale con materie prime provenienti da colture controllate e certificate. I processi produttivi Solimè conservano inalterati i principi attivi funzionali e non ricorrono ad alcun trattamento chimico.

RESCUE REMEDY Spray Orale 20 ml. 17,99 € disponibile 2 new from 17,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 5000488108576 Is Adult Product

