Le migliori offerte per iPad Prime Day: Air, Mini e Pro a partire da $ 180

Se stai pensando di acquistare uno qualsiasi dei tablet Apple, potresti fare bene ad approfittare delle offerte Prime Day di quest’anno sugli iPad. Questi dispositivi, soprattutto le versioni più recenti, di solito non sono economici, motivo per cui c’è sempre una forte richiesta di sconti iPad dalle offerte Prime Day sui tablet. Ci sono offerte sia per modelli economici che per dispositivi di ultima generazione tra le offerte per iPad per lo shopping natalizio, quindi ce ne sarà sicuramente per tutti i gusti qui e per aiutarti a decidere cosa acquistare più velocemente, dai un’occhiata ai nostri consigli per le offerte e gli acquisti Prime Day suggerimenti di seguito.

Le migliori offerte Prime Day su iPad da 10,2 pollici

Gli iPad da 10,2 pollici, che vanno dall’iPad di settima generazione di Apple all’iPad di nona generazione di Apple, sono modelli altamente consigliati se desideri un dispositivo economico con accesso alle comodità dei tablet Apple. Questi non corrisponderanno alle prestazioni degli ultimi modelli, ma sono comunque dispositivi abbastanza decenti per gli standard odierni e sono ancora più allettanti da acquistare perché puoi ottenerli a un prezzo inferiore rispetto alle offerte iPad Prime Day di quest’anno.

Nuovo Apple iPad 10,2 pollici (ottava generazione, Wi-Fi, 32 GB) — $ 180, era $ 326

Apple iPad ricondizionato da 10,2 pollici (9a generazione, Wi-Fi, 64 GB) — $ 220, era $ 330

Apple iPad 10,2 pollici (9a generazione, Wi-Fi, 64 GB) — $ 249, era $ 329

Apple iPad ricondizionato da 10,2 pollici (9a generazione, Wi-Fi, 256 GB) — $ 380, era $ 480

Le migliori offerte Prime Day su iPad Air

L’iPad Air di Apple, l’ultimo dei quali è l’iPad Air di sesta generazione, è la linea di tablet più popolare di Apple, quindi dovresti aspettarti che le offerte Prime Day sulle sue varie versioni suscitino molto interesse. L’iPad Air offre un ottimo equilibrio tra dimensioni dello schermo, prestazioni e prezzo e puoi ottenere ancora più valore dal tablet se puoi approfittare dei prezzi scontati per lo shopping natalizio. Resta alla ricerca dei modelli basati sul processore Apple M1 e versioni successive!

Apple M1 iPad Air (5G, Wi-Fi, 64 GB) — $ 500, erano $ 600

Apple M2 iPad Air (5G, Wi-Fi, 128 GB) — $ 564, era $ 599

Apple M1 iPad Air (5G, Wi-Fi + cellulare, 64 GB) — $ 650, era $ 750

Apple M2 iPad Air (5G, Wi-Fi, 256 GB) — $ 839, era $ 899

Le migliori offerte Prime Day su iPad Pro

Per un tablet Apple con uno schermo più grande e prestazioni migliori, la scelta più ovvia è l’Apple iPad Pro. La scelta consigliata per i professionisti creativi, l’ultimo modello, l’iPad Pro di settima generazione, è più veloce che mai grazie al processore M4 di Apple. È anche il modello di iPad più costoso, quindi puoi star certo che ci saranno molti acquirenti interessati alle offerte Prime Day di iPad Pro.

Apple M2 iPad Pro 11 pollici (4a generazione, Wi-Fi + cellulare, 128 GB) — $ 799, era $ 999

Apple M2 iPad Pro da 11 pollici (4a generazione, Wi-Fi + cellulare, 256 GB) — $ 899, era $ 1099

Apple M2 iPad Pro 12,9 pollici (6a generazione, Wi-Fi + cellulare, 128 GB) — $ 999, era $ 1.299

Apple M2 iPad Pro 12,9 pollici (6a generazione, Wi-Fi, 256 GB) — $ 999, era $ 1.199

Apple M2 iPad Pro 12,9 pollici (6a generazione, Wi-Fi, 512 GB) — $ 1099, era $ 1399

Le migliori offerte Prime Day su iPad Mini

All’estremità opposta dell’iPad Pro, l’iPad Mini è il modello che desideri se preferisci tenere il tablet comodamente in una mano mentre navighi in Internet o giochi con le tue app. È passato un po’ di tempo dall’ultimo aggiornamento, con l’Apple iPad Mini di sesta generazione in uscita nel 2021 come ultimo modello. Tuttavia, il tablet è ancora molto popolare fino ad oggi, quindi dovresti aspettarti molto interesse per le offerte Prime Day dell’iPad Mini.

Apple iPad mini (6a generazione, Wi-Fi, 64 GB) — $ 400, era $ 499

Apple iPad mini (6a generazione, Wi-Fi, 256 GB) — $ 550, era $ 650

Apple iPad mini (6a generazione, Wi-Fi + cellulare, 64 GB) — $ 550, era $ 650

Apple iPad mini (6a generazione, Wi-Fi + cellulare, 256 GB) — $ 700, era $ 800

Le migliori offerte Prime Day sugli accessori per iPad

Il tuo investimento in un tablet Apple non si ferma all’acquisto del dispositivo stesso, poiché puoi anche acquistare diversi accessori per il tuo iPad come custodie per tablet e protezioni per lo schermo. Tuttavia, le opzioni più popolari che aumenteranno la tua produttività con questi dispositivi sono la Magic Keyboard e l’Apple Pencil. La Magic Keyboard trasformerà il tuo iPad in un laptop 2 in 1, mentre l’Apple Pencil ti offrirà un’opzione di input alternativa per disegnare e prendere appunti. Tuttavia, dovresti fare attenzione quando scegli quale modello di Apple Pencil o Apple Pencil Pro acquistare, poiché esistono limitazioni di compatibilità.

Come scegliere un iPad nel Prime Day

Non troverai carenza di offerte per iPad nel Prime Day, il che può essere stressante se non hai deciso quale modello specifico acquistare. Se hai difficoltà nella scelta anche dopo aver dato un’occhiata al nostro riepilogo delle migliori offerte disponibili, I migliori iPad Ecco tutto ciò che devi considerare per restringere le tue opzioni.

Innanzitutto, ti consigliamo vivamente di scegliere un iPad dotato del chip Apple M1 o successivo, poiché fornisce un enorme aggiornamento delle prestazioni rispetto ai processori precedenti. La differenza di velocità è molto evidente, il che ti tornerà molto utile se utilizzerai l’iPad per attività come il multitasking tra più app e la creazione di contenuti. Tuttavia, se il budget non lo consente, vale comunque la pena acquistare i modelli di iPad più vecchi se sono destinati ad attività quotidiane come navigare in Internet e stare al passo con i social media. Questa è un’altra cosa da tenere a mente: per cosa prevedi di utilizzare l’iPad, in modo da poter ottenere il modello giusto per le tue esigenze.

Dall’iPad Mini all’iPad Pro, le dimensioni dello schermo dei tablet Apple variano ampiamente, quindi dovrai decidere il tuo equilibrio preferito tra portabilità e visione migliore di tutti i dettagli sullo schermo, e dovrai anche decidere quanta memoria interna ti serve. Ti consigliamo inoltre vivamente di scegliere i modelli più recenti per assicurarti che abbiano accesso alle funzionalità future che gli aggiornamenti di iPadOS offriranno, come librerie di foto condivise per le famiglie e un set unico di strumenti di produttività in iPadOS 16.

Ma il criterio generale è che vorrai acquistare l’iPad più costoso che ti puoi permettere. Ciò ti consentirà di massimizzare il tuo budget godendo delle funzionalità che puoi ottenere da un iPad. Fortunatamente, con gli sconti delle offerte iPad Prime Day, i tuoi soldi rimarranno a portata di mano più a lungo del solito, dandoti la possibilità di accaparrarti gli ultimi modelli che potrebbero essere stati fuori portata prima delle vacanze di shopping.

Vogliamo che tu ottenga il miglior rapporto qualità-prezzo, quindi le offerte iPad Prime Day che abbiamo selezionato coprono gli sconti più grandi che possiamo trovare online. Le festività dello shopping non si applicano solo ad Amazon poiché i rivenditori concorrenti cercano di catturare l’attenzione degli acquirenti, quindi ci siamo assicurati che le offerte che consigliamo siano i prezzi più bassi che puoi ottenere per diversi modelli e configurazioni di iPad.

Nessun modello di iPad ti deluderà se gestisci le tue aspettative, quindi abbiamo incluso offerte di diverse generazioni di ciascuna linea di tablet Apple in modo che tu possa scegliere in base al tuo budget. Preferiamo versioni più recenti in modo che tu possa ottenere più anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza, per la tua comodità e sicurezza.

Non dovresti avere alcuna esitazione una volta trovato l’affare perfetto: con tutti gli acquirenti alla ricerca di sconti sugli iPad Apple, c’è la possibilità che queste offerte scompaiano nel minuto successivo, quindi procedi con i tuoi acquisti il ​​prima possibile.