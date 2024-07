Le modifiche ai checkpoint TSA sono ora in vigore all’aeroporto internazionale di Pittsburgh

FINDLAY TOWNSHIP, Pennsylvania (KDKA) – Dopo settimane di lunghe file ai controlli di sicurezza dell’aeroporto internazionale di Pittsburgh, sono ora in vigore modifiche volte a ridurre i tempi di attesa.

Emma Swanson e la sua famiglia erano diretti a Savannah, in Georgia, lunedì quando hanno incontrato lunghe code.

“Abbiamo pensato che questo potrebbe essere un po’ più lungo di quello che avevamo visto negli anni precedenti, ma probabilmente è stato il più lungo che avessi mai visto in tutta la mia vita”, ha detto Swanson.

Alcune persone avevano fatto tutto il possibile per prepararlo eppure lo tagliavano così da vicino.

“Siamo arrivati ​​qui presto, ma non abbiamo potuto registrare i nostri bagagli fino alle 16:00, quando Air Canada apriva”, ha detto il viaggiatore Ryan Johnson.

Lo ha annunciato il mese scorso la Transportation Security Administration Stanno apportando modifiche al processo mediante il quale i viaggiatori utilizzano le corsie dei controlli di sicurezza per ridurre i tempi di attesa.

Al fine di soddisfare una domanda di traffico in aeroporto più elevata del normale, a partire da lunedì mattina, verrà utilizzato un punto di controllo di sicurezza alternativo per i viaggiatori iscritti al programma TSA PreCheck tra le 4:00 e le 7:00 nei giorni feriali. Le corsie PreCheck al checkpoint principale non saranno aperte durante tali orari.

All’interno del terminal verranno affissi dei segnali che informano i viaggiatori del cambiamento e i passeggeri con autorizzazione TSA PreCheck verranno reindirizzati al checkpoint alternativo. I passeggeri in possesso di pass CLEAR dovranno comunque recarsi al checkpoint principale.

La Transportation Security Administration raccomanda a coloro che prenotano voli la mattina presto di volare la mattina presto Arrivare in aeroporto almeno due o tre ore prima I loro viaggi.

L’aeroporto ha dichiarato di aver aumentato il personale lunedì mattina e di aver installato più sensori per misurare correttamente i tempi di attesa. Un portavoce dell’aeroporto internazionale di Pittsburgh ha detto a KDKA-TV che continuano a lavorare per rendere l’esperienza il più semplice possibile per i viaggiatori.

“Vogliamo continuare a monitorare le cose, vedere cosa possiamo migliorare e, insieme ai nostri partner della TSA, cercare di rendere il viaggio il più agevole possibile per i nostri passeggeri”, ha detto il portavoce Jonathan Butts.

Lo ha affermato il portavoce dell’autorità aeroportuale della contea di Allegheny, Bob Kerlik Quando la nuova stazione aprirà nel 2025Il checkpoint di sicurezza sarà aumentato da sette a 11 corsie e sarà un checkpoint consolidato, ma fino ad allora la TSA sta implementando una soluzione rapida che spera ridurrà i tempi di attesa.

Numero record di passeggeri

La Transportation Security Administration ha affermato di aver registrato un enorme aumento del volume dei viaggi negli ultimi mesi. Kerlik dice che l’aeroporto internazionale di Pittsburgh era affollato.

“Quello che stiamo vedendo qui all’aeroporto internazionale di Pittsburgh con un numero record di viaggiatori è in realtà una questione nazionale, a cui si aggiunge molti nuovi voli operati a livello nazionale, ma anche il desiderio di viaggiare in estate e dopo il COVID”, Kerlik disse.

Alla fine del mese scorso, la TSA prevedeva di controllare più di 30 milioni di passeggeri dal 27 giugno ad oggi, con un aumento di oltre il 5% rispetto al Giorno dell’Indipendenza del 2023.