Le perdite confermano l’arrivo del telefono Pixel 9 Pro XL con un nuovo modem e 16 GB di RAM

Prima del suo lancio, previsto tra meno di un mese, è stata rivelata la serie Pixel 9 di Google e un nuovo leak mostra il Pixel 9 Pro XL con il nuovo modem Samsung e una grande quantità di memoria.

Ad aprile abbiamo appreso nuovi dettagli sulla serie Pixel 9 Pro. Innanzitutto, un leak pratico ha mostrato un bootloader con il dispositivo con 128 GB di spazio di archiviazione, ma con 16 GB di RAM. Prima di questo, nessun dispositivo Google Pixel offriva più di 12 GB di memoria. Insieme a questo, i rapporti affermano anche che il dispositivo utilizzerà il modem aggiornato di Samsung, l’Exynos 5400 che Samsung ha presentato lo stesso mese.

Ora abbiamo maggiori conferme di entrambi.

Un’altra fuga di notizie pratica Condividere a XDA Forum Mostra quella che sembra essere una prima versione del Pixel 9 Pro XL (come evidenziato dal nome in codice “komodo”) dotata di 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Non c’è modo di sapere se questo è il modello base di Google, ma è molto interessante che ora abbiamo visto versioni da 128 GB e 256 GB. Ciò significa più o meno che Google potrebbe dotare tutte le versioni di questa quantità di memoria. Tuttavia, ciò non sarebbe incredibile, poiché l’intelligenza artificiale è ancora un obiettivo crescente per Google e l’intelligenza artificiale sul dispositivo tende a consumare molta memoria.

Inoltre, questa fuga di notizie mostra anche la prova diretta che il dispositivo utilizza un modem Exynos 5400. Questo può essere visto nella sezione “Banda base”, con “5400” visualizzato invece di “5300”. Su Pixel 8 La serie utilizza il modem Exynos 5300.

Exynos 5400, come Samsung È chiaroIl nuovo modem si basa sull’ultimo standard 3GPP Release 17 con una velocità di trasferimento dati massima di 14,79 Gbps. Sicuramente non vedrete queste velocità nella vita reale, ma quello che Google dovrebbe utilizzare è il supporto per il Satellite 5400. Anche il nuovo modem si basa su un processo a 4 nm proprio come il Tensor G4. Si prevede che lo stesso modem verrà utilizzato su tutta la serie Pixel 9 di Google.











Google lancerà ufficialmente la serie Pixel 9 il 13 agosto, dopo che la società ha rilasciato le immagini ufficiali di Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold lo scorso fine settimana.

Grazie Eric!

Maggiori informazioni sul Pixel 9:

Segui Ben: Twitter/X, DiscussioniE Instagram