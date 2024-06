Le politiche dell’App Store di Apple vengono applicate secondo la nuova legge sulla concorrenza dell’UE

“Oggi è un giorno molto importante per l’effettiva attuazione della DMA”, ha affermato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione europea responsabile della politica di concorrenza. Ha affermato che le politiche dell’App Store di Apple rendono gli sviluppatori più dipendenti dall’azienda e impediscono ai consumatori di conoscere offerte migliori.

Le autorità di regolamentazione dell’Unione Europea hanno affermato che le accuse erano preliminari e hanno dato ad Apple la possibilità di rispondere. La decisione finale sarà annunciata entro il prossimo marzo.

Apple ha difeso le sue pratiche, affermando che le sue regole e le sue tariffe rappresentano un commercio equo per fornire una piattaforma così ampia per raggiungere i consumatori. Gli sviluppatori possono indirizzare i consumatori verso siti Web per effettuare acquisti al di fuori dell’App Store, ha affermato la società.

“Negli ultimi mesi, Apple ha apportato una serie di modifiche per conformarsi al DMA in risposta al feedback degli sviluppatori e della Commissione Europea”, ha affermato Apple in una nota. “Siamo fiduciosi che il nostro piano sia conforme alla legge”.

Queste accuse evidenziano i rischi per l’attività dell’azienda a seguito di un maggiore controllo normativo in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia ha intentato una causa contro Apple per l’accusa di monopolizzare illegalmente il mercato degli smartphone. Sta inoltre sostenendo presso la corte federale degli Stati Uniti di avere il diritto di prendere fino al 27% delle vendite di determinate app tramite sistemi di pagamento di terze parti, cosa che secondo gli sviluppatori viola una sentenza del tribunale del 2021.