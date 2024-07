Le reazioni dei tifosi dopo la partecipazione di Gojira alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 2024

In parole semplici, la prestazione di Gojira alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici del 2024 è vista come un’enorme vittoria. La band ha dato una magnifica esibizione attraverso le varie finestre di un castello lungo il fiume, e alla fine è stata raggiunta dalla cantante lirica Marina Foti, che ha cantato dalla cima di una torre su una nave che galleggiava nel fiume.

Immediatamente dopo lo spettacolo, i media erano in fermento per le reazioni positive degli utenti di X (precedentemente noto come Twitter) a causa della partecipazione della band al concerto e del loro successo nel processo. Durante lo spettacolo provocarono addirittura un esaurimento nervoso, che senza dubbio entusiasmò molti appassionati di musica che seguirono il concerto dalle loro case.

Anche il conduttore della NBC Kelly Clarkson Ha parlato con ammirazione di quanto sia stata grandiosa la performance e di come la combinazione di metal e opera abbia attirato la sua attenzione.

Allora qual è la reazione dei social media alla presenza di Gojira alle Olimpiadi?

Cosa dicono i social media della prestazione olimpica di Gojira

Per alcuni, l’apparizione di Gojira è stata una piacevole sorpresa, sorprendendoli dopo che si erano persi la notizia che era stata riportata in precedenza.

“OMG, ha interpretato Gojira? Beh, questo sarebbe sicuramente il momento clou delle Olimpiadi, potresti anche lanciare la tua TV nell’oceano adesso, onestamente”, ha commentato un fan. “Giocare a Gojira alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi non era sulla mia cartella bingo per il 2024”, ha aggiunto un’altra persona.

Altri hanno espresso la loro sorpresa all’idea di avere una rappresentanza del metallo alle Olimpiadi.

“Gojira ha avuto un enorme successo alle Olimpiadi, il che è fantastico”, ha osservato una persona sulla piattaforma X. “Amico, Gojira è stata fantastica alle Olimpiadi”, ha aggiunto un fan. “Questa è davvero una delle migliori Olimpiadi di sempre! #Gojira #Paris2024”, ha dichiarato un fan.

Per saperne di più: Le quattro band principali che rappresentano 17 sottogeneri del metal

Per quanto riguarda la performance in sé, una persona ha dichiarato: “Gojira ha mostrato al mondo come si fa. Mi piacerebbe che una band metal francese aprisse le Olimpiadi con ‘Marie Antoinette Without a Head’, è un metal fantastico!” Un’altra persona ha aggiunto: “Sono così ossessionato dalla prestazione di Gojira, adoro le Olimpiadi, fratello”. Una terza persona ha detto: “È stata un’apertura brutale e bellissima e la migliore apertura dei Giochi Olimpici di sempre. Il Team Gojira non ha esitato a fornire un gentile promemoria a coloro che detengono il potere”.

Vuoi foto divertenti? I fan hanno utilizzato alcuni dei video popolari per esprimere i loro sentimenti.

Guarda di seguito alcuni commenti aggiuntivi sulla performance di Gojira alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici.

E questo è solo per ricordarvi che potete vedere riprese video e foto della performance anche qui su Loudwire.