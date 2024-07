Le richieste settimanali di disoccupazione negli Stati Uniti sono aumentate più del previsto

WASHINGTON (Reuters) – Il numero di americani che hanno presentato nuove richieste di sussidio di disoccupazione è aumentato più del previsto la scorsa settimana, ma non si è verificato alcun cambiamento tangibile nel mercato del lavoro, e i dati sono solitamente incerti a luglio a causa delle vacanze estive e delle chiusure temporanee delle fabbriche.

Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha dichiarato giovedì che le richieste iniziali di disoccupazione sono aumentate da 20.000 a 243.000 nella settimana terminata il 13 luglio dopo la destagionalizzazione. Gli economisti intervistati da Reuters si aspettavano 230.000 domande nell’ultima settimana.

Le richieste sono diminuite la settimana precedente, allontanandosi ulteriormente dal massimo degli ultimi 10 mesi raggiunto all’inizio di giugno.

Parte di questo calo è dovuto alle difficoltà che le aziende hanno dovuto affrontare nel modificare i dati in prossimità delle festività, come il Giorno dell’Indipendenza negli Stati Uniti. Inoltre, le case automobilistiche in genere chiudono gli impianti di assemblaggio a partire dalla settimana del 4 luglio per riorganizzarli per accogliere nuovi modelli.

Ma i programmi di chiusura variano da stabilimento a stabilimento, il che potrebbe distorcere il modello utilizzato dal governo per normalizzare i dati sulle fluttuazioni stagionali. Le richieste di risarcimento sono aumentate nel luglio dello scorso anno fino alla prima metà di agosto, per poi invertire completamente all’inizio di settembre.

A parte la volatilità, il mercato del lavoro sta rallentando con la Federal Reserve che aumenterà i tassi di interesse nel 2022 e la domanda in rallentamento nel 2023. Il tasso di disoccupazione è salito al livello più alto in due anni e mezzo al 4,1% a giugno.

Il rapporto “Beige Book” della Federal Reserve americana di mercoledì ha mostrato che “l’occupazione è leggermente aumentata” all’inizio di luglio, ma ha indicato un calo dell’occupazione nel settore manifatturiero.

Ha affermato che l’offerta è migliorata e “il turnover della manodopera è diminuito, riducendo la domanda di trovare nuovi lavoratori”, aggiungendo che le aziende “in molte aree si aspettano di essere più selettive su chi assumere e di non coprire tutte le posizioni vacanti”.

I dati sulle richieste di indennizzo coprono il periodo in cui il governo ha intervistato le imprese per la parte relativa alle buste paga non agricole del rapporto sull’occupazione di luglio. Nel mese di giugno l’occupazione nel settore non agricolo è aumentata di 206.000 posti di lavoro.

I dati previsti la prossima settimana sul numero di persone che hanno ricevuto sussidi dopo una prima settimana di aiuti, un indicatore dell’occupazione, faranno più luce sullo stato del mercato del lavoro a luglio. Il rapporto sui sinistri ha mostrato che i cosiddetti sinistri continui sono aumentati di 20.000 fino a un valore destagionalizzato di 1.867 milioni durante la settimana terminata il 6 luglio.

Per i disoccupati è diventato più difficile trovare un nuovo lavoro rispetto allo scorso anno. Nell’ultimo anno la banca centrale statunitense ha mantenuto il tasso di interesse overnight di riferimento nell’attuale range compreso tra il 5,25% e il 5,50%. Ha inoltre aumentato i tassi di interesse di 525 punti base dal 2022 per domare l’inflazione.

I mercati finanziari prevedono un taglio dei tassi di interesse a settembre, seguito da ulteriori tagli a novembre e dicembre.

(Segnalazione di Lucia Mutikani; Montaggio di Paolo Simao e Andrea Ricci)