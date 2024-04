Le spedizioni globali di iPhone diminuiscono di quasi il 10% mentre i problemi di Apple continuano nel 2024

Le spedizioni globali di iPhone di Apple (AAPL) sono diminuite di quasi il 10% nel primo trimestre, nonostante una più ampia ripresa nel mercato degli smartphone mentre l'azienda continua a fronteggiare crescenti rivali cinesi come Xiaomi.

Secondo la società di informazioni di mercato IDCLe spedizioni di Apple nel primo trimestre sono diminuite del 9,6% su base annua, passando da 55,4 milioni di unità nel primo trimestre del 2023 a 50,1 milioni di unità nel primo trimestre di quest'anno. Anche la quota totale dell'azienda nel mercato globale è scesa dal 20,7% al 17,3%.

Lunedì mattina le azioni Apple sono scese meno dell’1%.

Apple non è stata l'unica azienda ad affrontare difficoltà in questo trimestre. Anche Samsung, il più grande produttore di smartphone al mondo, ha visto le spedizioni diminuire solo dello 0,7%.

“Il mercato degli smartphone sta emergendo dalle turbolenze degli ultimi due anni più forte e cambiato”, ha affermato in una nota Nabila Popal, direttrice della ricerca presso IDC.

“In primo luogo, continuiamo a vedere una crescita del valore e dei prezzi medi di vendita (ASP) poiché i consumatori scelgono dispositivi più costosi sapendo che li manterranno più a lungo. In secondo luogo, c’è uno spostamento di potere tra i Big 5, che probabilmente continuerà gli operatori del mercato stanno adeguando le proprie strategie nel mondo post-ripresa.

Mentre Apple rimane il secondo produttore di smartphone al mondo per volume di spedizioni dietro Samsung, aziende cinesi come Xiaomi e Transsion stanno guadagnando slancio sul mercato. Xiaomi ha visto le spedizioni aumentare del 33,8% nel trimestre a 40,8 milioni di unità, mentre le spedizioni Transion sono aumentate dell'84,9% a 28,5 milioni di unità.

L'attività di Apple in Cina è stata una spina nel fianco dell'azienda negli ultimi due trimestri. I ricavi dell’iPhone sono diminuiti del 13% nel primo trimestre dell’anno e si prevede che diminuiranno nuovamente quando l’azienda pubblicherà i risultati del secondo trimestre il 2 maggio.

La Cina è il terzo mercato più grande di Apple dopo le Americhe e l'Europa, il che rende la regione particolarmente importante per il successo dell'azienda.

Alle difficoltà che Apple deve affrontare si aggiungono anche le continue tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina. Secondo BloombergTuttavia, i funzionari cinesi chiedono sempre più spesso ai lavoratori di non utilizzare iPhone o altri telefoni di fabbricazione straniera in ufficio.

Apple sta anche lavorando per prendere le distanze dalla Cina come principale polo produttivo. L’azienda guarda sempre più al Vietnam e all’India per una parte maggiore delle sue capacità produttive. Il CEO Tim Cook ha pubblicato lunedì una serie di foto di se stesso in Vietnam su X, ex Twitter.

Apple deve affrontare una serie di sfide che vanno dal calo delle vendite di iPad e dispositivi indossabili a una causa antitrust intentata dal Dipartimento di Giustizia che sostiene che Apple stia intenzionalmente danneggiando la concorrenza nel settore degli smartphone. La Commissione Europea dell'Unione Europea ha anche inflitto alla società una multa di 2 miliardi di dollari in relazione alle preoccupazioni antitrust sullo streaming musicale. Il gigante della tecnologia sta anche affrontando una potenziale causa da 1 miliardo di dollari nel Regno Unito relativa alle commissioni addebitate agli sviluppatori che vendono app tramite l’App Store.

Le azioni Apple hanno subito un duro colpo quest’anno, con il titolo in calo di oltre l’8% da gennaio. Le azioni della società sono aumentate solo del 6% negli ultimi 12 mesi, mentre l'indice S&P 500 è cresciuto di oltre il 20%.

Ma le cose potrebbero iniziare a cambiare per l’azienda nella seconda metà dell’anno. Si prevede che Apple annuncerà una qualche forma di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale durante la conferenza degli sviluppatori WWDC di giugno. Se Apple applicasse questa tecnologia in un modo nuovo e interessante, potrebbe aumentare le vendite di iPhone, iPad e Mac.

Tuttavia, non è chiaro esattamente cosa offrirà Apple in termini di intelligenza artificiale generativa, e non vi è alcuna garanzia che avrà un enorme successo. Google (GOOG e GOOGL) e Samsung hanno già iniziato a offrire questa tecnologia sui propri smartphone, ma è in gran parte finalizzata all'elaborazione delle immagini e alla traduzione veloce.

