Le stelle attirano l’attenzione al matrimonio di Anant Ambani – DW – 13/07/2024

Anant Ambani e Radhika Merchant si sono sposati venerdì in una cerimonia che ha visto gli A-list volare a Mumbai per un grande fine settimana di festeggiamenti.

Anant è il figlio di Mukesh Ambani, l’uomo più ricco dell’India. Ha sposato la sua fidanzata di lunga data Radhika Merchant, la figlia del magnate farmaceutico Viren Merchant.

Anche se la coppia ha dato il via ai festeggiamenti venerdì con una tradizionale cerimonia indù, sono stati i partecipanti presenti nella sala ad attirare l’attenzione dei media, come qualsiasi altro matrimonio quest’anno.

Mukesh Ambani è l’undicesima persona più ricca del mondo Foto: Reliance Industries/AP/picture Alliance

Le piattaforme di social media hanno visto la partecipazione di Priyanka Chopra, Kim e Khloe Kardashian, Justin Bieber e dell’attore e wrestler di Hollywood John Cena alla celebrazione.

Così come hanno fatto un gran numero di personaggi politici, come gli ex primi ministri britannici Boris Johnson e Tony Blair, l’ex segretario di Stato americano John Kerry, l’ex primo ministro canadese Stephen Harper e l’ex primo ministro svedese Carl Bildt.

Tony Blair con sua moglie Cherie Blair al grande matrimonio Foto: Rajnesh Kakade/AP Photo/Photo Alliance

Tra i leader aziendali, secondo i media indiani, figurano anche il CEO di Aramco Amin Nasser, il presidente di Samsung Electronics Jay Lee, il presidente della FIFA Gianni Infantino e il CEO di Lockheed Martin James Taiclet.

Secondo l’agenzia di stampa Reuters, Mukesh Ambani ha noleggiato 100 aerei, inclusi tre Falcon 2000, per trasportare i suoi ospiti alla cerimonia.

India: un matrimonio, sette mesi, 320 milioni di dollari Questo browser non supporta il componente video.

Chi è Mukesh Ambani?

Mukesh Ambani, 67 anni, è il presidente Industrie di fiducia Che ha interessi nei settori petrolchimico, petrolio e gas, telecomunicazioni, vendita al dettaglio e servizi finanziari.

Con un patrimonio stimato di oltre 123 miliardi di dollari (113 miliardi di euro), è classificato come l’undicesima persona più ricca del mondo, secondo la lista dei miliardari di Forbes.

È anche un importante alleato del leader nazionalista indù di destra indiano, Il primo ministro Narendra Modi.

I critici di Ambani affermano che la sua azienda è fiorita principalmente grazie ai legami politici durante i governi del Partito del Congresso negli anni ’70 e ’80 e successivamente sotto Modi dal 2014.

Grande matrimonio indiano

Un recente rapporto di Outlook ha stimato il costo dell’intero matrimonio in circa 4-5 miliardi di rupie (circa 600 milioni di dollari), che rappresentano solo lo 0,5% del patrimonio netto della famiglia Ambani.

Sebbene la festa di fidanzamento di Anant fosse un evento privato in un tempio nello stato settentrionale del Rajasthan, fu seguita da una serie di eventi celebrativi che includevano esibizioni di pop star, tra cui Rihanna e Justin Bieber.

A marzo, Mukesh Ambani ha tenuto un matrimonio per la coppia in Gujarat, a cui hanno partecipato quasi 1.200 persone provenienti da tutto il mondo, tra cui i magnati della tecnologia Bill Gates e Mark Zuckerberg e la figlia dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Ivanka.

Mark Zuckerberg e sua moglie Priscilla Chan hanno partecipato alla festa pre-matrimonio di Anant Ambani a marzo Foto: Reliance Group/AP/Image Alliance

Alcuni media indiani hanno riferito che la cantante Rihanna ha ricevuto una somma compresa tra gli 8 e i 9 milioni di dollari per la sua esibizione a questo evento.

Famiglia Ambani con Rihanna Foto: Reliance Industries/Dispensa/REUTERS

A maggio la famiglia Ambani e i suoi ospiti si sono imbarcati per una crociera di lusso di quattro giorni in Europa.

All’inizio di luglio, Ambani e sua moglie Nita hanno organizzato un matrimonio di massa per 50 coppie povere prima del matrimonio del figlio.

La settimana scorsa, il cantante canadese Justin Bieber ha tenuto un concerto come parte delle ultime celebrazioni pre-matrimonio dell’erede miliardario.

mk, dvv/sms, rm (AP, AFP, Reuters)