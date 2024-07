Le vendite al dettaglio sono risultate migliori del previsto a giugno

Le vendite al dettaglio sono rimaste stabili a giugno, nonostante le aspettative di Wall Street di un calo a fronte dei segnali di rallentamento dell’economia statunitense.

Secondo i dati di Bloomberg, gli economisti si aspettavano un calo della spesa dello 0,3%. Nel frattempo, le vendite al dettaglio di maggio sono state riviste ad un aumento dello 0,3%, da una lettura precedente dello 0,1%, secondo i dati di Bloomberg. Dati dell’Ufficio censimento.

Le vendite di giugno, escludendo auto e gas, sono aumentate dello 0,8%, battendo le stime di consenso per un aumento dello 0,2%. Il gruppo di controllo per la pubblicazione di martedì, che esclude molte categorie volatili e fattori che influenzano la lettura del PIL del trimestre, è aumentato dello 0,9% a giugno, battendo le stime di un aumento dello 0,2%.

“Sebbene le vendite al dettaglio siano rimaste invariate a giugno, la forte crescita dello 0,9% [month-over-month] “Si prevede che l’aumento delle vendite del gruppo di controllo allenterà le preoccupazioni sulla sofferenza dei consumatori sulla scia della rinnovata stagnazione del sentiment”, ha scritto in una nota ai clienti Paul Ashworth, capo economista del Nord America presso Capital Economics. Ha aggiunto: “La crescita dei consumi e del PIL nel secondo trimestre non è stata certamente migliore del 2% su base annua, ma i forti guadagni di giugno hanno posto le basi per prestazioni migliori nel terzo trimestre”.

Le vendite al dettaglio al di fuori dei negozi hanno guidato i guadagni per categoria, in aumento dell’1,9%. Il calo maggiore si è verificato nelle stazioni di servizio, dove le vendite sono diminuite del 3%. Anche i concessionari di auto e ricambi hanno registrato un calo del 2%.

L’aggiornamento sulla spesa dei consumatori arriva mentre l’economia americana rallenta, ma è ancora in crescita. Lo indicano gli ultimi dati Combinato con letture migliori del previsto Le preoccupazioni sull’inflazione hanno in generale portato i mercati ad aspettarsi il primo taglio dei tassi di interesse da parte della Fed entro la fine della riunione di settembre.

Durante l’intervista Lunedì, all’Economic Club di Washington, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha rifiutato di dire quando inizierà il ciclo di allentamento monetario.

“Non invierò segnali su nessun incontro in particolare. Prenderemo queste decisioni un incontro alla volta in base all’evoluzione dei dati e all’equilibrio dei rischi”, ha affermato.

