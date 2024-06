Le vendite di case esistenti sono diminuite a maggio quando i prezzi delle case hanno raggiunto un livello record

Le vendite di case già possedute sono diminuite per il terzo mese consecutivo a maggio, poiché i prezzi hanno raggiunto i massimi storici. Le vendite sono diminuite del 2,8% su base annua.

Secondo l’Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR)Le vendite di case esistenti sono diminuite dello 0,7% a maggio da aprile a 4,11 milioni di unità su base annua destagionalizzata.

In combinazione con gli alti tassi di interesse che si aggirano intorno al 7%, le condizioni stanno lasciando gli acquirenti di case ad affrontare sfide di accessibilità economica che continuano ad affliggere il mercato.

“Pensavo che avremmo visto una ripresa questa primavera”, ha detto Lawrence Yun, capo economista della NAR, durante una conferenza stampa venerdì. “Non l’abbiamo visto.”

Solo il Midwest, classificato come la regione più conveniente del paese in base a diversi parametri, ha registrato un aumento delle vendite di case. Le vendite di case sono rimaste stabili in tre regioni degli Stati Uniti su quattro; Solo il Sud ha registrato un calo mensile.

Uno “strano fenomeno” nel mercato

Secondo NAR, l’inventario delle case in vendita è aumentato di quasi il 7% a 1,28 milioni di unità a maggio rispetto al mese precedente. Il livello attuale è considerato una fornitura di 3,7 mesi, la più alta in più di quattro anni. Le scorte sono superiori di circa il 19% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

“Le circostanze delle persone cambiano”, ha detto Yoon. Famiglie che vogliono andare in pensione in luoghi diversi, famiglie con nuovi figli che necessitano di una casa più grande e lavoratori che si trasferiscono in un nuovo lavoro sono tutti motivi per cui i proprietari di case mettono in vendita le loro case.

“Col passare del tempo, le persone semplicemente non riescono più a vivere nella stessa casa”, ha detto Yoon. Tuttavia, le scorte sono ancora molto inferiori rispetto a quelle pre-pandemia, quando le unità disponibili variavano da 1,8 milioni a 2,3 milioni prima del 2019.

Secondo NAR, il prezzo medio delle case è aumentato di quasi il 6% annuo a maggio, raggiungendo il livello record di 419.300 dollari. I prezzi delle case hanno registrato aumenti anno su anno per 11 mesi consecutivi. L’aumento di maggio rappresenta anche l’aumento dei prezzi più forte da ottobre 2022.

Le proprietà generalmente rimangono sul mercato per 24 giorni a maggio, due giorni in meno rispetto ad aprile, ma ben al di sopra dei 18 giorni dello scorso maggio. Mentre un aumento annuale indica un mercato più debole, secondo il gruppo commerciale, qualsiasi cosa inferiore a 30 giorni è considerata una rapida inversione di tendenza.

Quasi 1 casa su 3 è stata venduta al prezzo di listino sopra indicato e ha ricevuto, in media, due o tre offerte.

C’è un “fenomeno un po’ strano per cui la nostra attività di vendita di case è bassa”, ha detto Yoon.[yet] “I prezzi sono ai massimi storici e sembra che le case stiano ancora ottenendo quella situazione di offerte multiple.”

Per il secondo mese consecutivo la percentuale di acquirenti di prima casa ha superato il 30%.

“Ciò dimostra la resilienza di chi acquista per la prima volta”, ha detto Yoon.

Mancanza di alloggi a prezzi accessibili

Le vendite di case con un prezzo superiore a 1 milione di dollari sono aumentate del 23%, il più alto di tutti i prezzi. Al contrario, le vendite sono diminuite del 16% e del 6% per le case con un prezzo rispettivamente inferiore a 100.000 e 250.000 dollari.

“Ciò non significa che le persone non siano interessate ad acquistare una casa da 200.000 dollari”, ha detto Yoon. “La gente è molto interessata [but the] L’inventario semplicemente non c’è.”

L’attuale pagamento mensile per una casa dal prezzo medio è di circa 2.200 dollari, più del doppio della media pre-pandemia di 1.000 dollari.

“[The] Il pubblico americano sente questo impatto, ha detto Yoon.

Rebecca Chen è una reporter di Yahoo Finance e in precedenza ha lavorato come contabile pubblica certificata sulle tasse sugli investimenti (CPA).

