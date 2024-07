Legendary Starfy 101 – Una breve panoramica della superstar TOSE del mondo platform

Con tutte e tre le console GBA morire di fame Ora, con i giochi, originariamente pubblicati solo in Giappone, disponibili per giocare su Switch tramite l’abbonamento al pacchetto di espansione Nintendo Switch Online, stiamo aggiornando e ripubblicando questa breve introduzione alla piccola stella originariamente rilasciata 15 anni fa. Ascolto!

Poiché molti giocatori fuori dal Giappone non hanno molta familiarità con Densità delle stelle Con la serie di giochi The Legendary Starfy (il gioco The Legendary Starfy per Nintendo DS è l’unico finora pubblicato in Occidente), abbiamo pensato che sarebbe stato divertente dare un’occhiata alla storia della serie, con alcuni fatti divertenti che potrebbero sorprendere anche i fan veterani.

Per cominciare, c’è sempre stata molta confusione su quali nomi specifici dovrebbero essere chiamati i giochi in inglese. La densità non regge Probabilmente era il gioco più popolare prima che Nintendo risolvesse ufficialmente il dibattito su “Starfy” per la versione NSO (rendendolo compatibile con la versione DS), ma Densità n – O talvolta un ‘mito’ – Personale E morire di fame È stato utilizzato anche dai fan.

I giochi Densetsu no Starfy sono una serie unica di titoli platform sviluppati da un piccolo gruppo di sviluppo noto come TOSE. Potresti conoscere questo kit a causa del suo precedente sviluppo per Nintendo Gioca e guarda Una serie di versioni per Game Boy o Molti giochi Sulle console Nintendo e altrove ha avuto un ruolo attivo fin dai tempi di Famicom.

I giochi Starfy utilizzano una combinazione unica di elementi platform con fisica subacquea ed elementi di risoluzione di enigmi per creare un’esperienza platform unica. Questo è il motivo principale per cui i giochi sono così popolari tra gli importatori che li apprezzano da quando sono apparsi per la prima volta in Giappone nel 2002.

Sebbene i giochi Starfy non siano stati rilasciati al di fuori del Giappone, Starfy stesso è apparso due volte in due popolari versioni per Game Boy Advance e DS negli Stati Uniti — Mario & Luigi: Super Star Saga e Super Princess Peach — oltre ad apparire come un costume in Super Mario Maker. Purtroppo, queste sono state le poche opportunità che molti giocatori di lingua inglese hanno avuto di provare in prima persona la piccola e adorabile star dei platform nel corso di due decenni.

Il primo gioco, Densetsu no Starfy, è stato sviluppato per Game Boy Color dopo essere stato precedentemente sviluppato come prototipo per il Game Boy originale. Il gioco era già completato e stava per essere rilasciato quando si decise invece di trasferirlo sulla prossima piattaforma Game Boy Advance. Sebbene questa notizia inizialmente abbia sconvolto i giocatori che stavano aspettando il rilascio di GBC, probabilmente è stata la decisione giusta nel grande schema delle cose, dato l’imminente rilascio per la piattaforma GBA e il bel restyling musicale e visivo che ha ricevuto.

Il primo gioco è uscito in Giappone il 6 settembre 2002. Ha venduto molto bene e la sua bassa difficoltà lo ha reso ampiamente disponibile, anche ai giocatori meno esperti. Poco dopo la sua uscita, nella comunità dei videogiochi giapponese iniziarono a circolare voci su un seguito.

TOSE ha iniziato a lavorare su Densetsu no Starfy 2, e questa volta le cose sono state migliorate di un livello o due con un gioco più lungo, che era una delle principali lamentele che molti giocatori avevano riguardo al primo titolo. Il seguito è stato rilasciato il 5 settembre 2003, quasi un anno dopo l’uscita del primo gioco. E ancora una volta, le sue ottime vendite hanno dimostrato come stesse rapidamente iniziando a prendere il suo posto accanto agli altri famosi franchise first-party di Nintendo sul GBA agli occhi dei giocatori giapponesi.

Il gioco che la maggior parte dei fan considera l’apice della serie è Densetsu no Starfy 3. Questa è stata l’ultima uscita di Starfy per Game Boy Advance ed è stato anche il più grande dei tre giochi in termini di tempo di gioco. Il gioco è stato rilasciato il 5 agosto 2004 e prevedeva anche l’apparizione a sorpresa di un’altra famosa mascotte Nintendo: Wario. È difficile sapere quale personaggio Nintendo stesse cercando di promuovere, dato che all’epoca sia Starfy che Wario erano ugualmente popolari in Giappone, ma questa fu una bella sorpresa.

Tutto il tradizionale gameplay di Starfy è tornato, e questa volta il design dei livelli è più complesso, con un livello di sfida leggermente più alto rispetto ai due titoli precedenti. Questa terza versione ottenne vendite enormi per la piattaforma allora obsoleta e avrebbe aperto la strada a un rilascio perfetto sulla prossima console Nintendo DS, lanciata in Giappone e Nord America alla fine dell’anno. Starfy presto ebbe due schermi su cui giocare.

Mentre lo sviluppo di Densetsu no Starfy 4 era ben avviato, Nintendo ha dato ai fan giapponesi l’opportunità di disegnare un costume per Starfy consentendo loro di scaricare una foto, colorarla e decorare la piccola stella nel modo che ritenevano opportuno. I modelli dei vincitori di questo concorso sono stati aggiunti alla collezione di costumi del gioco.

Starfy 4 è stato il primo ad avere il lusso del doppio schermo, ma il gioco è rimasto fedele al gameplay collaudato che lo ha reso uno dei preferiti dai fan e ha utilizzato il touchscreen solo per mappe e livelli aggiuntivi. Questo è stato un bel tocco, ma non nella misura in cui è stato utilizzato in alcune altre prime versioni di DS in cui il touchscreen era il punto focale.

Un aspetto che distingueva Densetsu no Starfy 4 dalle precedenti versioni GBA era l’uso della grafica 3D. Sebbene il gioco abbia mantenuto il design e il gameplay 2D, gli sfondi e molti filmati tra i livelli hanno utilizzato l’architettura più potente del sistema per produrre alcuni tocchi visivi assolutamente sorprendenti.

Visto il successo della prima uscita di Starfy per Nintendo DS, non è stata una sorpresa che Nintendo abbia annunciato che un quinto titolo era in lavorazione. Il 10 luglio 2008, Nintendo ha rilasciato L’intensità non è una stella in Taiketsu! Dairo Kaizokudan In Giappone, la prima versione di Starfy prevedeva una funzione cooperativa che consentiva a un secondo giocatore di partecipare tramite la funzione Download Play sul DS durante le battaglie contro i boss e alcune altre parti del gioco.

Ancora una volta, le recensioni sono state positive e il gioco ha avuto molto successo in termini di vendite complessive in Giappone. In effetti, le vendite erano COSÌ È positivo che nel febbraio 2009 Nintendo abbia annunciato che il gioco sarebbe arrivato negli Stati Uniti come The Legendary Starfy il 9 giugno 2009. Questa è stata la prima uscita per Starfy al di fuori del Giappone e l’ultimo gioco della serie TOSE fino ad oggi. .

Nessuno sa se le stelle si allineeranno affinché Starfy ritorni in futuro in una serie nuova di zecca, ma siamo lieti che i possessori di Switch ora potranno accedere facilmente a questa piccola fantastica serie, anche se non è locale. Vai ad esplorare quelle stelle.

Puoi controllare le nostre vecchie recensioni per ciascuno dei giochi di seguito e gli abbonati al Nintendo Switch Online Expansion Pack possono goderseli ora.