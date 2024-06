L’entanglement quantistico misura la rotazione della Terra come mai prima d’ora

Un esperimento di fisica quantistica presso l’Università di Vienna ha raggiunto una precisione rivoluzionaria nella misurazione della rotazione terrestre utilizzando fotoni entangled.

Lo studio utilizza un interferometro ottico Sagnac migliorato che sfrutta l’entanglement quantistico per rilevare gli effetti di spin con una precisione senza precedenti, offrendo potenziali scoperte sia nella meccanica quantistica che nella relatività generale.

Esperimento quantistico pionieristico

Un team di ricercatori ha condotto un esperimento pionieristico in cui hanno misurato l’effetto della rotazione della Terra sui fotoni quantistici entangled. Il lavoro, condotto da Philipp Walter dell’Università di Vienna, è stato appena pubblicato sulla rivista Progresso della scienza. Rappresenta un importante passo avanti che spinge i limiti della sensibilità allo spin nei sensori basati sull’entanglement, aprendo la strada a ulteriori esplorazioni all’intersezione tra meccanica quantistica e relatività generale.

Progressi negli interferometri di Sagnac

Gli interferometri ottici di Sagnac sono tra i più sensibili alla rotazione. È stato fondamentale per la nostra comprensione della fisica fondamentale fin dai primi anni del secolo scorso, contribuendo alla creazione della teoria della relatività speciale di Einstein. Oggi, la sua precisione senza precedenti lo rende lo strumento ideale per misurare le velocità di rotazione, che sono limitate solo dai limiti della fisica classica.

L’entanglement quantistico migliora la sensibilità

Gli interferometri che utilizzano l’entanglement quantistico hanno il potenziale per infrangere questi limiti. Se due o più particelle sono intrecciate, si conosce solo lo stato aggregato, mentre lo stato della singola particella rimane indeterminato fino alla misurazione. Questo può essere utilizzato per ottenere più informazioni per ciascuna misurazione di quanto sarebbe possibile senza di essa. Tuttavia, il promesso salto di qualità in termini di sensibilità è stato ostacolato dalla natura estremamente precisa dell’entanglement.

Qui l’esperienza viennese ha fatto la differenza. Hanno costruito un gigantesco interferometro a fibra ottica Sagnac e hanno mantenuto il rumore basso e stabile per diverse ore. Ciò ha consentito il rilevamento di un entanglement di qualità sufficiente Fotone Tali coppie superano di mille volte la risoluzione di spin dei precedenti interferometri ottici quantistici Sagnac.

Tecniche innovative nella misura quantistica

In un interferometro di Sagnac, due particelle si muovono in direzioni opposte lungo un percorso rotante chiuso e arrivano al punto di partenza in tempi diversi. Con due particelle intrecciate la cosa diventa spaventosa: si comportano come una singola particella sperimentando entrambe le direzioni contemporaneamente accumulando il doppio del ritardo rispetto a uno scenario in cui non c’è entanglement. Questa proprietà unica è nota come ultra-precisione. Nell’esperimento vero e proprio, due fotoni intrecciati si propagavano all’interno di una fibra ottica lunga 2 chilometri avvolta in un’enorme bobina, creando un interferometro con un’area effettiva di oltre 700 metri quadrati.

Superare le sfide negli esperimenti quantistici

Uno dei grandi ostacoli che i ricercatori hanno dovuto affrontare è stato isolare ed estrarre il segnale di rotazione fissa della Terra. “L’essenza della questione è creare un punto di riferimento per le nostre misurazioni, dove la luce non venga influenzata dall’influenza della rotazione terrestre”, spiega l’autore principale Raffaele Silvestri. “Dato che non possiamo fermare la rotazione terrestre, abbiamo ideato una soluzione alternativa : dividere la fibra ottica in due bobine di uguale lunghezza e collegarle tramite un interruttore ottico.

Accendendo e spegnendo l’interruttore, i ricercatori sono stati in grado di annullare efficacemente il segnale di rotazione a piacimento, il che ha permesso loro anche di estendere la stabilità del loro dispositivo più grande. “Fondamentalmente abbiamo ingannato la luce facendole credere che esistesse in un universo non rotante”, dice Silvestri.

Conferma della meccanica quantistica e delle interazioni relativistiche

L’esperimento, condotto nell’ambito della rete di ricerca TURIS ospitata dall’Università di Vienna e dall’Accademia austriaca delle scienze, è riuscito a osservare l’effetto della rotazione della Terra sullo stato di fotoni massimamente entangled. Ciò conferma l’interazione tra i sistemi di riferimento rotanti e l’entanglement quantistico, come descritto nella teoria speciale della relatività di Einstein e nella meccanica quantistica, con una precisione migliorata di mille volte rispetto agli esperimenti precedenti.

“Questo rappresenta un evento significativo in un secolo dalla prima osservazione della rotazione della Terra con la luce, quando l’entanglement dei singoli quanti di luce entrò finalmente negli stessi sistemi di rilevamento”, dice Haokun Yu, che ha lavorato all’esperimento come ricercatore presso Marie Università di Curie. Borsista postdottorato.

«Credo che i nostri risultati e la nostra metodologia apriranno la strada a ulteriori miglioramenti nella sensibilità allo spin dei sensori basati sull’entanglement. Ciò potrebbe aprire la strada a futuri esperimenti che testeranno il comportamento dell’entanglement quantistico attraverso le curve spazio-temporali», aggiunge Philipp Walther.

Riferimento: “Osservazione sperimentale della rotazione della Terra con entanglement quantistico” di Raffaele Silvestri, Haokun Yu, Theodor Stromberg, Christopher Helwig, Robert W. Peterson e Philip Walther, 14 giugno 2024, Progresso della scienza.

doi: 10.1126/sciadv.ado0215