Leonardo DiCaprio ricorda il produttore di “Titanic” John Lando

I ricordi del produttore John Landau sono continuati domenica, inclusa una Titanico La stella Leonardo DiCaprio.

Lando, produttore del film premio Oscar Titanico E immagine simboloL’attore americano Michael Flynn è morto sabato all’età di 63 anni, scatenando un’ondata di ricordi per molti dei suoi amici e colleghi.

DiCaprio ha rilasciato oggi la sua dichiarazione.

“John era una persona incredibilmente gentile, saggia e compassionevole che non desiderava altro che avere un impatto positivo su chiunque o qualcosa con cui entrava in contatto. La sua eredità e la sua leadership vivranno per sempre. Le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia. Riposa in pace; ci mancherai moltissimo.”

Ieri sera, DiCaprio Titanico La co-protagonista Kate Winslet ha parlato dei suoi ricordi di Landau.

“John Landau era il più gentile e il migliore degli uomini.”

“Era un uomo di grande compassione ed eccezionale nel supportare e coltivare team di persone creative eccezionali”, aggiunge.

“La sua forza nella vita è stata comprendere l’importanza della famiglia, a casa e al lavoro”, ha continuato Winslet.

“Era sempre pieno di sorrisi e gratitudine. Non posso credere di scrivere questo, non posso credere che se ne sia andato.”