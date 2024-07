L’esecuzione dell’inno nazionale da parte di Ingrid Andress è ampiamente conosciuta

Immagini di Daniel Cherry/MLB tramite Getty Images

Come Christina Aguilera e Roseanne Barr prima di lei, Ingrid Andress è sotto accusa per la sua sgradita interpretazione dell’inno nazionale.

E dopo che la voce della candidata ai Grammy si è spezzata durante la sua esibizione di “The Star-Spangled Banner” al T-Mobile Home Run Derby della MLB lunedì ad Arlington, in Texas, è diventata rapidamente oggetto di scherno sui social media.

“Wow! @IngridAndress ce l’ha fatta davvero, ha unito l’America”, ha scritto una persona su Twitter X (ex Twitter) con uno screenshot di più persone sulla piattaforma che criticano la performance.

“L’inno nazionale di Ingrid Andress è probabilmente la cosa peggiore accaduta in America nelle ultime 48 ore #brutal.” libri Un’altra persona è rimasta ferita dopo che Donald Trump è stato preso di mira durante una sparatoria durante una manifestazione elettorale in Pennsylvania sabato.

“Fergie ha visto Ingrid Andress detronizzarla per la sua peggiore interpretazione dell’inno nazionale”, ha scritto una persona. video Regina Hall salta di gioia in una scena di Film spaventoso 2 (2001). L’alunna dei Black Eyed Peas ha già affrontato critiche per la sua interpretazione dell’inno nazionale all’NBA All-Star Weekend 2018.

Vedi altro Se qualcuno ha bisogno di chiarire la cronologia dopo il terribile inno nazionale di Ingrid Andress, ecco il più grande inno nazionale nella storia dell’MLB All-Star Game, grazie a Meat Loaf del 1994 Così è come si fa pic.twitter.com/xSUx6Kp1yj — JaguarGator9 (@JaguarGator9NFL) 16 luglio 2024



“Sono arrivato a Wikipedia Ingrid Andress prima che lo rimettessero”, ha scritto un’altra persona Immagine dello schermo Dalla voce di Wikipedia che afferma: “È anche nota per aver distorto l’inno nazionale prima dell’All-Star Game della Major League Baseball del 2024”.

In mezzo alla negatività che circonda la prestazione di Andrés, qualcuno si offre video Meat Loaf esegue da 30 anni la propria versione dell’inno nazionale americano.

“Se qualcuno ha bisogno di ripulire la cronologia dopo il terribile inno nazionale di Ingrid Andress, ecco il più grande inno nazionale nella storia dell’All-Star Game della Major League Baseball, grazie a Meat Loaf del 1994. Ecco come si fa”, hanno scritto.

L’Home Run Derby si è concluso lunedì con la vittoria di Teoscar Hernandez che è diventato il primo giocatore dei Dodgers a conquistare il titolo al suo debutto, sconfiggendo Bobby Witt Jr. dei Royals nel round finale.