L’esercito di occupazione israeliano rivela tutti i dettagli dell’attacco israeliano allo Yemen

Le forze di difesa israeliane hanno annunciato domenica che F-15, F-35 e altri aerei da caccia hanno effettuato circa 10 attacchi aerei sabato sera contro gli Houthi, impiegando due ore e 50 minuti per raggiungere i loro obiettivi nell’area portuale di Hodeidah nello Yemen.

Filmato di un F-35 israeliano che fa rifornimento a mezz’aria durante l’operazione Extended Arm. (Unità del portavoce dell’IDF)

L’aereo è decollato verso le tre del pomeriggio e ha colpito i suoi obiettivi verso le sei di sera.

I piloti e l’equipaggio dell’aeronautica israeliana hanno partecipato all’attacco allo Yemen durante l’operazione Extended Arm. (Foto: Unità del portavoce dell’IDF)

Sebbene l’IDF abbia tenuto segreto il numero esatto di aerei utilizzati per rifornire i suoi caccia per completare il volo di 1.800 chilometri e tornare in sicurezza, ha fornito un video drammatico che mostra parte del rifornimento in volo in tempo reale.Inoltre, l’IDF ha fornito un video separato che mostra quattro diversi missili mirati all’area portuale di Hodeidah, mentre un missile dopo l’altro ha colpito il sito industriale fino a quando non ne è rimasto quasi nulla.Un terzo video clip è stato registrato dal comandante dell’aeronautica israeliana, il maggiore generale Tomer Bar, congratulandosi con i suoi piloti durante il viaggio di ritorno, dopo che erano al sicuro fuori dal raggio delle forze nemiche.

Inoltre, all’attacco hanno partecipato un’ampia gamma di aerei d’attacco, aerei per la raccolta di informazioni, aerei per il rifornimento di carburante, aerei di soccorso e forze difensive, sebbene l’esatto numero di aerei rimanga segreto.

Gli attacchi aerei israeliani hanno preso di mira gli impianti di raffinazione del petrolio a Hodeidah, nonché le risorse dell’aeronautica yemenita, con l’obiettivo di interrompere il trasferimento di armi iraniane nello Yemen. Secondo i rapporti, decine di persone sono state uccise e ferite nei raid.

Il porto è stato utilizzato come scudo per combinare massicce importazioni di armi con aiuti umanitari

Sebbene gli Houthi stiano cercando di dipingere il porto come utilizzato per scopi umanitari, diversi alti funzionari israeliani hanno affermato che funge da scudo per mescolare massicce importazioni di armi con aiuti umanitari.

Fonti locali nello Yemen hanno riferito al canale Al-Mayadeen di Hezbollah che l’elettricità è stata interrotta in diverse zone di Hodeidah a seguito dei raid israeliani che hanno colpito un impianto di produzione di elettricità.Israele aveva chiarito di aver effettuato l’attacco senza l’assistenza degli Stati Uniti, sebbene avesse informato Washington in anticipo. Ci sono stati anche suggerimenti secondo cui i paesi arabi alleati, come l’Arabia Saudita, avrebbero potuto aiutare consentendo l’uso del loro spazio aereo o su questioni di rifornimento di carburante, di cui si discute da molto tempo.Il 13 e 14 aprile, l’Arabia Saudita ha assistito Israele con l’intelligence operativa per abbattere gli attacchi aerei iraniani. Lo Yemen ha sparato più di 200 proiettili contro Israele. Finora Gerusalemme ha lasciato la difesa all’America.Inoltre, lo Yemen e l’Arabia Saudita sono stati in conflitto intermittente negli ultimi dieci anni, da quando gli Houthi, con il sostegno dell’Iran, hanno strappato gran parte del paese ai precedenti governanti sunniti.Sebbene attualmente non stiano combattendo attivamente gli Houthi, Riyadh ha bombardato pesantemente gli Houthi in passato, mentre la procura iraniana ha causato gravi danni ai sauditi con attacchi missilistici, missilistici e droni.

Dopo l’attacco yemenita a Tel Aviv, che ha ucciso una persona e ne ha ferite una dozzina altre, Gerusalemme ha deciso che gli Houthi, i rappresentanti dell’Iran, avevano oltrepassato la linea rossa.