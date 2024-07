L’esterno dei Dodgers Dustin May salterà il resto della stagione dopo aver subito un intervento chirurgico per la rottura dell’esofago

DETROIT – I Los Angeles Dodgers hanno annunciato sabato che l’esterno destro Dustin May salterà il resto della stagione dopo aver subito un intervento chirurgico per riparare una rottura dell’esofago questa settimana.

I Dodgers hanno detto che Maye ha sentito “dolore improvviso” all’esofago e allo stomaco mentre cenava mercoledì. Il dolore è continuato anche dopo il suo ritorno a casa, così ha chiamato lo staff medico della squadra.

Maye, 26 anni, si sta riprendendo dopo aver subito un intervento chirurgico lo scorso luglio per riparare il tendine flessore e rivedere l’intervento chirurgico di Tommy John che ha subito al gomito destro nel 2021. L’allenatore dei Dodgers Dave Roberts ha detto il mese scorso di essere progredito fino al punto in cui lanciava I Bulls erano tra le armi a disposizione del club nella seconda metà della stagione.

La fonte ha detto che May si prepara ad iniziare la sua missione di riabilitazione alla fine del prossimo luglio.

Secondo la fonte, la misura impedirà a May di svolgere qualsiasi attività fisica per un periodo compreso tra le sei e le otto settimane. Ciò impedirà a May – che ha collezionato 20 presenze dall’inizio del 2021 – di essere un potenziale ingranaggio in una squadra di lanciatori che ha un disperato bisogno di rafforzamento.

Nessuna squadra di baseball ha più lanciatori nella lista degli infortunati (12), con Tyler Glasnow, Yoshinobu Yamamoto, Walker Buehler e Clayton Kershaw tutti infortunati. Bobby Miller, promettente titolare la scorsa estate, ha saltato un po’ di tempo per un infortunio alla spalla ed è stato scelto questa settimana dopo aver iniziato la stagione con un punteggio di prestazione di 8,07.

Gli infortuni hanno privato Maye di un’opportunità di promozione che sembrava promettente grazie alla sua velocità a tre cifre quando il lanciafiamme dai capelli rossi ha sfondato nel 2019.

