Il destrorso dei Washington Nationals Josiah Gray ha detto venerdì che ha bisogno di un intervento chirurgico per riparare una rottura parziale del legamento collaterale ulnare, una procedura che metterà fine alla sua stagione per il 2024. Gray, che è stato una delle stelle di Washington l’anno scorso, probabilmente salterà un significativo porzione Anche dalla stagione 2025.

Gray era entrato nella lista degli infortunati ad aprile con un infortunio al quadricipite destro vicino all’avambraccio e stava lavorando per un ritorno, ma l’inizio della sua riabilitazione con la squadra di Divisione III Rochester il 30 giugno ha spinto a dare un’occhiata più da vicino. La sua velocità è diminuita e ha concesso sette punti in tre inning. Successivamente i Nazionali lo hanno sospeso e hanno chiesto una seconda opinione sul suo braccio.

Gray dovrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico mercoledì, anche se non è ancora sicuro se verrà sottoposto a un intervento chirurgico a Tommy John, a un tutore interno o a una combinazione dei due: dipende da quanto grave sarà lo strappo. Gray ha intenzione di riprendersi a Washington in modo da poter rimanere con la squadra.

“Ovviamente non posso andare là fuori e indossare l’uniforme e ricevere colpi. Ma spero di poter essere il più incoraggiante possibile. Sono grato per questo e grato di essere qui”, ha detto Gray.

Gray si è unito ai Nazionali nel 2021 come parte di un pacchetto commerciale per l’interbase Max Scherzer e l’interbase Trea Turner. Dopo la campagna 2022 in cui ha permesso I 38 peggiori fuoricampo nella Major League Baseball E camminava 66 giocatori nella Lega NazionaleGray ha fatto un passo avanti nel 2023. Ha registrato un GPA di 3,91 e ha guadagnato la sua prima apparizione in All-Star, nonostante le difficoltà nel secondo tempo. Il manager Dave Martinez ha mostrato fiducia in Gray questa primavera, nominandolo titolare del giorno di apertura per Washington.