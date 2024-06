Levi (LEVI) Guadagni Q2 2024

Levi’s ha registrato utili migliori del previsto poiché le vendite dirette al consumatore e la riduzione dei costi hanno continuato a dare i loro frutti. La società ha aumentato il dividendo dell’8% a 13 centesimi, il primo aumento in sei trimestri.

Tuttavia, le azioni sono scese di circa il 12% nell’extended trading.

Ecco come si è comportata Levy nel trimestre rispetto a quanto previsto da Wall Street, sulla base del sondaggio condotto dagli analisti di LSEG:

Guadagni azionari: 16 centesimi rettificati contro 11 centesimi attesi

16 centesimi rettificati contro 11 centesimi attesi Reddito: Previsti 1,44 miliardi di dollari e 1,45 miliardi di dollari

L’utile netto della società per i tre mesi terminati il ​​26 maggio è stato di 18 milioni di dollari, o 4 centesimi per azione, rispetto alla perdita di 1,6 milioni di dollari, o zero centesimi per azione, dell’anno precedente. Escludendo le voci una tantum, i guadagni di Levy sono stati di 66 milioni di dollari, ovvero 16 centesimi per azione.

Le vendite sono salite a 1,44 miliardi di dollari, in crescita dell’8% rispetto a 1,34 miliardi di dollari dell’anno precedente. Tuttavia, il balzo delle vendite deriva da un facile confronto.

Nel trimestre di un anno fa, le vendite sono diminuite del 9% dopo che Levi’s ha spostato le spedizioni all’ingrosso dal secondo trimestre dell’anno fiscale al primo trimestre dell’anno fiscale. La società aveva precedentemente affermato che il cambiamento aveva ridotto le vendite di circa 100 milioni di dollari lo scorso anno. Escludendo la transizione e l’uscita dall’attività di Levi’s Denizen, le vendite nell’ultimo trimestre sarebbero aumentate dell’1% rispetto all’anno precedente.

Il capo delle finanze Harmeet Singh ha attribuito il calo delle vendite alle condizioni sfavorevoli dei cambi e alle deboli vendite di Docker. Nel trimestre, il marchio di pantaloni color kaki e pantaloni di cotone ha registrato un fatturato di 82,4 milioni di dollari, in crescita dell’8,6% rispetto ai 75,8 milioni di dollari dell’anno precedente. Non è chiaro in che modo le vendite di Docker siano state influenzate dalla tempistica degli ordini all’ingrosso di Levi’s.

“Le persone sono generalmente caute”, ha detto Singh alla CNBC. “Non è necessariamente un ambiente in cui le persone acquistano di più, le persone sono caute.”

Sebbene Levi’s abbia registrato ottimi guadagni, ha solo riaffermato la sua guidance per l’intero anno, che era in linea con le stime. La società continua a prevedere utili per azione per l’intero anno compresi tra 1,17 e 1,27 dollari, che ora includono una riduzione del 5% derivante dalla nuova strategia di distribuzione e logistica della società.

Levi’s ha affermato che sta passando da una rete di distribuzione e logistica posseduta e gestita principalmente negli Stati Uniti e in Europa a una che si affida maggiormente a terzi.

“Più recentemente, questi cambiamenti richiedono il funzionamento parallelo di strutture nuove e vecchie fino al 2024, con un conseguente aumento intermedio dei costi di fornitura”, ha affermato la società.

La modifica consente a Levy di trasferire la responsabilità della consegna dell’ultimo miglio a terzi. Ha nuovi termini con il suo fornitore, con il risultato che Levy assume la proprietà del carico più vicino al punto di spedizione che alla sua destinazione finale. La rete di distribuzione di Levy è stata sviluppata principalmente per un’azienda che vendeva ai grossisti, e ora deve diventare un’azienda che si concentri maggiormente sulla vendita diretta ai consumatori.

I cambiamenti sono necessari perché la metà delle vendite di Levi’s oggigiorno provengono dal proprio sito web e dai negozi.

Le vendite dirette al consumatore sono aumentate dell’8% nel trimestre, rappresentando il 47% delle vendite complessive. Le vendite online sono aumentate del 19%.

“Il nostro approccio trasformativo all’operare come azienda DTC-first sta producendo risultati positivi in ​​tutto il mondo e mi dà grande fiducia che raggiungeremo una crescita rapida e redditizia durante quest’anno e oltre”, ha affermato il CEO Michael Case in una nota.

Nel trimestre, il fatturato totale delle vendite è cresciuto del 7%, ma escludendo lo spostamento temporale degli ordini totali, le vendite nel canale sono diminuite del 4%. Singh ha osservato che le entrate complessive sono migliorate su base sequenziale, ma la società ha una visione “conservatrice” della crescita futura del canale.

Costruendo i propri canali diretti, Levi’s è più redditizio, dispone di dati migliori sui propri consumatori e fa meno affidamento su grossisti traballanti come Macy’s e Kohl’s.

Tuttavia, la vendita diretta può essere costosa e gli intoppi imprevisti possono influire sulle vendite e ridurre i profitti. Ad esempio, se qualcuno acquista un paio di Levi’s da Macy’s e desidera restituirli, Macy’s solitamente copre il costo. Secondo un modello diretto, tale responsabilità, compresi costi e logistica, ricadrebbe sull’imposta.

Nike è conosciuta come un avvertimento per i rivenditori che da tempo fanno affidamento sui grossisti che cercano di espandere le vendite dirette.

Per un certo periodo, l’attenzione di Nike sulle vendite dirette ha aumentato entrate e profitti, ma alcuni critici affermano che questo cambiamento strategico ha portato a un rallentamento dell’innovazione e, in ultima analisi, a perdite di quote di mercato.

Recentemente, la società ha ammesso di aver commesso un errore tagliando fuori molti dei suoi partner all’ingrosso e ha affermato di aver “risolto” il problema.

Leggi il comunicato completo sugli utili Qui.