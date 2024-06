L’ex direttore del CDC fa previsioni pericolose sull’influenza aviaria

L’ex direttore del CDC Robert Redfield ha suggerito che un’epidemia di influenza aviaria tra gli esseri umani fosse inevitabile – e che fosse troppo pericolosa. (Guarda il video qui sotto.)

Redfield, nominato dall’amministrazione Trump alla guida dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie dal 2018 al 2021, ha rilasciato un’intervista allarmante a NewsNation venerdì dopo che l’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato la morte correlata all’influenza aviaria di un uomo di 59 anni. Uomo. Vecchio in Messico.

“Penso che sia molto probabile che ad un certo punto – non è una questione di quando, è una questione di quando – avremo un’epidemia di influenza aviaria”, ha detto Redfield.

diversi tipi di Mammiferi trovato contenente il virus – incl Mucche, gatti, furetti ed elefanti marini. Le probabilità di un’epidemia tra gli esseri umani sono in aumento e potrebbe uccidere dal 25 al 50% di coloro che vengono infettati, ha avvertito Redfield.

Prima della disponibilità dei vaccini, il tasso di mortalità complessivo di COVID-19 era dell’1,7%. Secondo le statistiche del CDC.

Redfield ha detto che gli scienziati hanno scoperto che il virus dell’influenza aviaria non si è ancora diffuso da uomo a uomo, ma una volta che lo fa, “è allora che si ha un’epidemia”. Lo ha riferito The Hill. “Come ho detto, penso che sia solo questione di tempo.”

Un altro esperto ha espresso preoccupazioni simili. “Stiamo vedendo l’inizio? È qui che stiamo vedendo ricadute che un giorno si manifesteranno ancora e ancora? O è come Covid, dove all’improvviso i casi umani si accumulano e poi è troppo tardi?” Louis Monclaw è un ricercatore sull’influenza aviaria e assistente professore presso l’Università della Pennsylvania. ha detto alla CBC. READ La festa è finita: Deepavali soffoca in aria pericolosa e malsana a Delhi

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato all’inizio di questo mese che un uomo di 59 anni in Messico, morto per comorbidità e virus alla fine di aprile, non aveva avuto contatti con polli o altri animali.

Il ceppo che aveva, noto come H5N2, non era mai stato osservato prima negli esseri umani, ha riferito l’Associated Press.

Secondo quanto riferito, l’influenza aviaria H5N1, che attualmente colpisce le mucche da latte, ha causato sintomi lievi in ​​tre lavoratori agricoli statunitensi. Tuttavia, dalla sua scoperta nel 1996, l’H5N1 ha infettato circa 900 persone in tutto il mondo. Tasso di mortalità Circa il 50 per cento.

“Il rischio che uno o due casi sporadici diventino motivo di interesse internazionale non è piccolo”, ha affermato il vicedirettore principale del CDC Nirav Shah. ha detto a Politico A maggio. “Abbiamo visto tutti come un virus può diffondersi in tutto il mondo prima che la salute pubblica intervenga. È un rischio di cui dobbiamo essere consapevoli.