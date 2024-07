L’ex giocatore di basket Budinger vince il suo debutto nel beach volley alle Olimpiadi

PARIGI – Chase Budinger non ha mai dimenticato la pessima prestazione ottenuta nella sua prima partita NBA. Della sua prima partita olimpica avrà solo bei ricordi.

L’ex giocatore di basket professionista dell’Arizona State e il suo compagno Miles Evans hanno sconfitto lunedì la Francia ospitante in due set, aggiudicandosi facilmente la partita di apertura ai Campionati di beach volley di Parigi.

“Ho davvero cercato di sfruttare la mia esperienza giocando a basket davanti a un grande pubblico per mantenermi sempre calmo”, ha detto Budinger dopo la vittoria per 21-14, 21-11, “Ma sicuramente non è stato così all’interno”.

Budinger ha trascorso sette anni nella NBA, principalmente come giocatore di riserva dei Rockets e dei Timberwolves, prima di dedicarsi al beach volley per inseguire il suo sogno olimpico. Ricorda ancora la sua prima partita NBA: “Ho giocato male”.

“Durante il viaggio in autobus, stavo raccontando a Miles della mia prima partita di basket, di quanto fossi nervoso e di come lo stress mi avesse davvero colpito”, ha detto Budinger. “Ho sbagliato due tentativi (da tre punti), ho subito due falli e uno dei miei tiri è stato un tiro al volo, quindi lo stress ha influenzato il mio gioco”.

Lunedì era a disagio alla Torre Eiffel, anche contro una squadra francese che aveva vinto le ultime tre partite del tour internazionale.

“Mi ci sono voluti sei anni. Mi ci è voluto molto tempo per raggiungere finalmente questo obiettivo e sono qui per competere alle Olimpiadi”, ha detto Budinger. “Non c’è sensazione migliore di questa.”

Budinger ed Evans hanno segnato i primi tre punti e non sono mai stati sotto nel primo set. Nel secondo girone, la Francia era avanti 3-1 prima che gli americani conquistassero i successivi tre punti e finissero la partita in soli 32 minuti.

“È uno dei migliori inizi che possiamo immaginare”, ha detto Evans “Avevo in mente tutti questi brutti scenari prima della partita. Sono così grato che siamo riusciti a superarli”.

A differenza della mia prima partita NBA contro i Portland Trail Blazers nel 2009, “mi sentivo come se fossi stato in grado di segnare un paio di punti in anticipo”, ha detto Budinger “mi ha aiutato ad alleviare un po’ la pressione e i nervi e mi ha permesso di giocare il mio gioco migliora senza che questo mi influisca troppo”.

In un’altra azione degna di nota sulla spiaggia di lunedì, le americane Kristen Noss e Taryn Kluth hanno superato la medaglia d’argento di Tokyo Talisqua Clancy dell’Australia e la sua nuova compagna Mariave Artacho del Solar in due set assicurandosi due vittorie consecutive a Parigi.

La Francia ha sconfitto la tedesca Laura Ludwig, medaglia d’oro a Rio, e la sua nuova compagna, Louisa Liebmann. Il Qatar, medaglia di bronzo maschile a Tokyo, ha sconfitto la Svezia per 2-1, avanzando al secondo posto nella fase a gironi.