L’impiegata delle poste di Chicago, Octavia Redmond, uccisa mentre si dirigeva in pieno giorno: “Devastata”

CHICAGO – Un impiegato delle poste è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre camminava in una strada a Chicago, hanno detto le autorità.

Gli investigatori del servizio postale statunitense offrono fino a 250.000 dollari per qualsiasi informazione che possa aiutare a risolvere il caso.

Octavia Redmond, 48 anni, è stata uccisa poco prima di mezzogiorno venerdì in South Harvard Street, nel South Side di Chicago, ha detto la polizia. L’uomo che ha sparato è scappato in macchina.

James McGee ha detto che stava lavorando nel suo giardino pochi istanti fa quando lui e Redmond si sono scambiati i saluti e hanno parlato del bel tempo.

Kim Sanders, che lavora in una casa di cura vicina, ha detto di avere il “cuore spezzato” dalla morte di Redmond.

“Andava su e giù per la strada a consegnare la posta e non dava fastidio a nessuno”, ha detto Sanders.

La bandiera è stata abbassata presso la sala sindacale in onore di Redmond, che ha lavorato come fattorino per più di 15 anni. Anche suo marito lavora per il servizio postale.

“Siamo dipendenti federali. Come osi farlo? E pensi di farla franca? I nostri membri hanno paura di andare a lavorare”, ha detto Elise Foster, un funzionario locale della National Postal Carriers Association.