L’incubo della bolla verde è finito e Apple Messaggi ora supporta RCS

Se stai giocando alla beta per sviluppatori di iOS 18, potresti aver notato che i tuoi amici su Android non sono più le stesse bolle verdi di una volta. I vettori si sono diffusi costantemente Supporta RCS Sullo sfondo, molti utenti iPhone hanno già riferito di aver risolto controversie decennali dovute alla rinuncia di Apple all’esistenza del protocollo di messaggistica. È un bel momento in cui vivere!

IL La seconda beta di iOS 18 per gli sviluppatori Presenta la nuova funzionalità RCS annunciata in sordina Conferenza mondiale degli sviluppatori 2024. Coloro che hanno sfidato coraggiosamente la beta per sviluppatori sul driver giornaliero possono ora inviare messaggi ricchi di messaggi ai loro fratelli Android. L’audio e il video inviati tra i dispositivi non verranno più compressi. Le chat di gruppo non verranno più rovinate o interrotte mentre amici e familiari cercano di trovare un terreno comune, ad esempio chi porterà caramelle alla riunione. E vedrai quando un utente iPhone, caro utente Android, ti avrà lasciato in modalità lettura.

9to5Mac I rapporti indicano che solo alcune compagnie aeree statunitensi attualmente operano l’RCS. Le principali aziende, tra cui AT&T, T-Mobile e Verizon, sono gli unici operatori a lanciarlo, probabilmente nel tentativo di aiutare gli sviluppatori a prendere di mira le app iOS 18.

Se, per qualche motivo, oltre allo sviluppo di un’app, stai utilizzando la beta per sviluppatori di iOS 18, potresti vedere un’opzione per attivarla nel pannello Impostazioni sotto Impostazioni > Applicazioni > Messaggi. Se non è presente, significa che il tuo attuale fornitore di servizi non l’ha ancora attivato. Continuare ad aspettare! E magari tornare a una versione stabile di iOS!

Ciò che sarà interessante vedere è se gli utenti torneranno all’app di messaggistica predefinita per la comunicazione multipiattaforma. Ad esempio, ho preferito la mia esperienza con WhatsApp per condividere messaggi HD con persone che utilizzano iPhone. Ma penso anche che probabilmente vorranno tornare sui Messaggi di Apple per chattare con me, il loro migliore amico che usa Android, dove già chattano con tutti gli altri. Vedremo come andrà a finire quando iOS 18 arriverà sugli iPhone questo autunno.