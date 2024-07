L’indagine sulle cancellazioni dei voli Delta si concentra su possibili testi fuorvianti

L’indagine del Dipartimento dei trasporti sull’ondata di cancellazioni di voli Delta durata cinque giorni a partire dal 19 luglio sta esaminando i messaggi di testo inviati dalla compagnia aerea ai passeggeri che, secondo gli organizzatori, non chiarivano i loro diritti ai rimborsi, secondo una persona vicina all’indagine. Le nuove leggi sui diritti dei passeggeri delle compagnie aeree impongono alle compagnie aeree di informare i viaggiatori della possibilità di un rimborso in contanti se il loro volo viene cancellato o subisce un notevole ritardo.

Ma le autorità di regolamentazione hanno ricevuto segnalazioni secondo cui i passeggeri Delta la scorsa settimana hanno ricevuto lettere in cui si diceva che se avessero scelto di non riprenotare, avrebbero recuperato il costo del biglietto come credito, ha detto la persona, che ha parlato a condizione di anonimato per descrivere un’indagine in corso. I funzionari del Dipartimento dei trasporti hanno contattato Delta sabato, hanno chiarito la legge e hanno chiesto alla compagnia aerea di correggere la sua lettera, ha detto la persona.

Il ministro dei trasporti Pete Buttigieg ha sollevato la questione direttamente in una conversazione telefonica domenica con Ed Bastian, amministratore delegato della compagnia aerea, ha detto la fonte. Buttigieg ha detto a Bastian che la compagnia aerea deve aggiornare le sue comunicazioni per conformarsi alla legge.

I problemi di Delta sono iniziati il ​​19 luglio durante un’interruzione IT globale legata al programma di sicurezza CrowdStrike, ma mentre altre compagnie aeree si riprendevano rapidamente, la compagnia aerea con sede ad Atlanta ha avuto difficoltà con il suo sistema di gestione dell’equipaggio per tutto il fine settimana. Alla fine, la compagnia aerea ha cancellato più di 5.000 voli prima di riprendere regolarmente le operazioni mercoledì, colpendo circa 500.000 persone, secondo il Ministero dei Trasporti. READ Il richiamo di Volkswagen e Toyota riguarda più di 400.000 Suv a causa di problemi agli airbag

Delta ha affermato in una nota che sta collaborando all’indagine e “prende sul serio i nostri obblighi di conformità”.

“Oltre alla sicurezza, la prima priorità di Delta è prendersi cura dei nostri clienti e del nostro personale, cosa che continueremo a fare mentre ci riprendiamo dagli impatti senza precedenti sulle nostre operazioni causati dall’interruzione causata da CrowdStrike”, ha affermato la compagnia.

Buttigieg ha annunciato martedì che il dipartimento ha aperto un’indagine dopo che i funzionari hanno ricevuto più di 3.000 denunce. I funzionari hanno il potere di imporre multe se alla fine scoprono che la Delta ha violato la legge nella gestione del disturbo.

“Ci sono molte cose che mi preoccupano molto”, ha detto Buttigieg in una conferenza stampa martedì, “tra cui persone che aspettano per ore e ore, che cercano di prendere un nuovo volo, persone che devono dormire sui piani dell’aeroporto e persino conti di minori non accompagnati bloccati negli… aeroporti, impossibilitati a salire sull’aereo.

L’amministrazione ha iniziato a comunicare con le compagnie aeree sulle loro responsabilità nei confronti dei passeggeri colpiti dai disagi la mattina del 19 luglio, secondo una nota inviata dai funzionari alle compagnie aeree e ottenuta dal Washington Post. La nota affermava che l’amministrazione aveva stabilito che eventuali interruzioni erano sotto il controllo delle compagnie aeree, proteggendo i rimborsi per i passeggeri. La nota ricorda alle compagnie aeree i loro obblighi quando i passeggeri richiedono un rimborso: “I rimborsi devono essere effettuati immediatamente”.

Delta ha affermato di aver avuto difficoltà a ripristinare il funzionamento regolare del sistema di gestione dell’equipaggio dopo le interruzioni. Piloti e assistenti di volo si sono persi nel sistema della compagnia, provocando un’ondata di ritardi che è continuata fino a martedì. Non è chiaro il motivo per cui Delta abbia dovuto affrontare problemi così a lungo termine anche se altre compagnie aeree colpite dal problema informatico hanno ripreso rapidamente le operazioni. READ Le azioni stanno cercando di riprendersi mentre gli investitori si scrollano di dosso le tensioni in Medio Oriente e si concentrano sugli utili

I problemi di Delta questa settimana rispecchiano il crollo che Southwest Airlines ha vissuto durante il periodo delle vacanze di Natale del 2022. Il Dipartimento dei trasporti ha avviato un’indagine su tali problemi e alla fine ha multato la compagnia aerea di 140 milioni di dollari.

L’incidente ha anche spinto i legislatori a rafforzare i diritti dei passeggeri come parte di un aggiornamento delle leggi sull’aviazione approvato quest’anno. Questa legge consente alle compagnie aeree di offrire un’alternativa al rimborso come un voucher, ma solo se l’offerta “include un avviso chiaro ed evidente” del diritto dei passeggeri al rimborso.

Ma in un esempio di messaggio Delta pubblicato da un cliente sui social media, la compagnia aerea non ha menzionato il rimborso, scrivendo: “Se preferisci non riprenotare il tuo volo, il valore del tuo biglietto sarà automaticamente disponibile come credito elettronico che può essere utilizzato per acquistare un futuro biglietto Delta.”

William McGee, membro senior dell’American Economic Liberties Project, ha affermato che la sua organizzazione ha anche ricevuto segnalazioni secondo cui Delta stava inviando messaggi di testo dicendo ai viaggiatori – incluso un membro della famiglia di un collega – di cancellare il loro volo e offrendo loro un credito elettronico. Nella lettera non c’era alcuna menzione del fatto che una persona potesse anche ottenere un rimborso, cosa che secondo McGee era fuorviante, soprattutto perché molti viaggiatori potrebbero non rendersi conto che le regole attuali danno loro il diritto a un rimborso.

Quando il suo collega gli ha chiesto cosa avrebbe dovuto fare il suo familiare, McGee è stato chiaro. Lui ha risposto in maiuscolo: “Dille di non accettarlo. Merita un rimborso. Ora non posso fare a meno di chiedermi quante altre persone hanno ricevuto questo e hanno premuto il pulsante?” READ Futures Dow: il rally del mercato cancella la perdita sulle notizie della Fed; forti guadagni nvidia; DoorDash che vola

I legislatori democratici coinvolti nella stesura della Carta dei diritti dei passeggeri hanno inviato lettere a Bastian questa settimana chiedendo informazioni sulla risposta di Delta alle cancellazioni. La senatrice Maria Cantwell (D-Wash.), presidente del comitato che supervisiona le compagnie aeree, ha scritto martedì che Delta non sembra fornire informazioni adeguate sui rimborsi sul suo sito web. I leader democratici della commissione trasporti della Camera hanno sottolineato la nuova legge giovedì in una lettera chiedendo a Bastian come Delta rimborserà i passeggeri e li rimborserà per eventuali costi aggiuntivi.