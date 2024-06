L’India ha vinto la Coppa del Mondo T20 sconfiggendo il Sud Africa

BRIDGETOWN, Barbados – L’India batte il Sudafrica di 7 punti nella finale della Coppa del Mondo Twenty20.

Il Sudafrica, che giocava la sua prima finale in assoluto del torneo ICC, aveva bisogno di 30 punti per vincere grazie al 52 da 27 palline di Heinrich Clausen.

Ma Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh e Hardik Pandya hanno condiviso sette wicket tra loro per ruggire nei death over e tagliare il Sud Africa a 169-8.

Il primo mezzo secolo di partita di Kohli, che in seguito rivelò sarebbe stato il suo ultimo T20I, ancorò l’India al 176-7 dopo che il capitano Rohit Sharma vinse il sorteggio e decise di battere.

“I ragazzi capiscono quando c’è pressione su cosa fare”, ha detto Sharma, che ha anche annunciato il suo ritiro dopo la partita. “Oggi è stato un grande esempio, eravamo con le spalle al muro. Lo volevamo così tanto… così orgogliosi dei ragazzi e della dirigenza”.

L’allenatore Rahul Dravid tiene in alto il trofeo della Coppa del Mondo T20 dopo che l’India ha battuto il Sudafrica vincendo il secondo titolo e il primo titolo mondiale del paese in 13 anni. Belle foto

L’India ha vinto la sua seconda Coppa del Mondo T20, ma la prima in 13 anni. La frustrazione stava crescendo. Negli ultimi 12 mesi, l’India ha perso la finale del World Test Championship e la più dura finale della Coppa del Mondo 50-over.

Ma il dolore del Sud Africa è a un livello diverso. Ha raggiunto la finale imbattuta – e così ha fatto anche l’India – mettendo finalmente fine al suo caos da Coppa del Mondo.

Clausen ha segnato 3 sei e un limite nell’over dello spinner del braccio sinistro Axar Patel mentre l’India ha segnato 24 punti mentre il Sud Africa ha registrato 147-4 in 15 over.

Ma il paceman Bumrah ha concesso solo sei punti nei suoi due over successivi e, nel frattempo, Pandya è stato catturato dal pericoloso Clausen.

Nonostante i 21 punti di David Miller, il pacer del braccio sinistro Singh non è riuscito a segnare molto nonostante abbia subito solo 4 punti nell’ultimo over. Così Pandya ha segnato 16 punti per salvare l’ultimo over.

Miller è stato espulso quando Suryakumar Yadav ha preso una brillante presa al limite del limite lungo sulla prima palla di Pandya per sigillare il risultato.

“Sventrato”, ha detto il capitano del Sud Africa Aidan Markram. “Un po’ irritato, ma incredibilmente orgoglioso. Non ci siamo mai sentiti a nostro agio e le cose accadono rapidamente nel finale, ma siamo arrivati ​​in un’ottima posizione per dimostrare che siamo degni finalisti.”

In precedenza, Kohli, che aveva segnato solo 75 punti in sette partite, ne aveva segnati 76 con 59 palloni con 6 quattro e 2 sei mentre l’India era nei primi guai sul 34-3 nei primi cinque over.

Dopo essere stato promosso al numero 5, Patel ha assorbito bene la pressione, segnando quattro sei in un incredibile 47 da 31 palline e rimettendo in carreggiata l’India con uno stand di 72 punti con Kohli.

Kohli ha completato il suo mezzo secolo di 48 palline nel 17esimo over e poi ha segnato un big six contro Kagiso Rabada (1-36) e Marco Johnson (1-49). Kohli era in profondità nell’ultimo over.

“Questa è la mia ultima Coppa del Mondo T20 ed è ciò che volevamo ottenere”, ha detto Kohli. “Ho fatto il lavoro di cui la squadra aveva bisogno ed è ora che la prossima generazione prenda il sopravvento e alcuni giocatori straordinari porteranno avanti la squadra e alzeranno la bandiera”.

Sharma, 37 anni, ha accumulato 4231 punti per l’India in 159 partite con 5 secoli. La vittoria decisiva di sabato è stata la sua seconda vittoria in Coppa del Mondo T20 dopo aver vinto il torneo inaugurale nel 2007 e ha giocato in ogni Coppa del Mondo T20.

“Questa è stata anche la mia ultima partita”, ha detto Sharma, che ha detto che avrebbe continuato a giocare a Tests e ODI per l’India. “Non c’è momento migliore per dire addio al formato. Ne ho amato ogni momento. Ho iniziato a giocare la mia carriera indiana in questo formato. Questo è quello che volevo, volevo vincere il trofeo e dire grazie.”

I 27 palloni su 16 di Shivam Dubey sono caduti contro Unrich Nordje (2-26) nell’ultimo over mentre l’India ha segnato 58 gol negli ultimi cinque over.

Kohli ha fatto volare l’India quando ha colpito il pacer del braccio sinistro Johnson per tre confini nel primo over, mentre lo skipper Sharma ha colpito lo spinner del braccio sinistro Kesav Maharaj (2-23) per due limiti nelle sue prime due consegne.

Ma Maharaj ha segnato due volte nel suo primo over. Sharma è stato poi brillantemente schioccato da Klaassen basso a gamba quadrata e Rishabh Pant ha colpito l’estremità della gamba della mazza mentre tentava una spazzata inversa.

Prima che Patel e Kohli ricostruissero l’inning, Yadav è stato colto con una gamba profonda dal campo corto di Rabada e ha brillato di nuovo in campo esterno.

Patel è stato eliminato da un brillante tiro diretto del wicketkeeper Quinton de Kock mentre intercettava brillantemente il colpo di Kohli e colpiva i monconi all’estremità del non attaccante.