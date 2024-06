L’India vince la Coppa del Mondo T20 maschile, battendo il Sud Africa in una finale emozionante

CNN

India Ha prodotto una prestazione brillante sconfiggendo il Sudafrica con soli sette punti in un’emozionante partita maschile Coppa del mondo T20 La finale, che pone fine a una lunga attesa di 13 anni per il paese pazzo di cricket dall’ultima vittoria della Coppa del Mondo.

È stato un finale emozionante a Bridgetown, Barbados, con l’India che ha ottenuto un totale di 177 run vincenti – il punteggio più alto di sempre in una finale T20 maschile – ma il Sud Africa li ha eguagliati nella corsa, prendendo anche un vantaggio prima di un bowling eccezionale da parte di Alla fine l’India e una brillante presa di Suryakumar Yadav hanno pareggiato Proteas.

La vittoria ha scatenato festeggiamenti gioiosi ed emozionanti in India dopo un anno di dolore sofferto da molti dei suoi giocatori che hanno perso contro l’Australia nelle finali della Coppa del mondo di cricket e del Campionato mondiale di test.

L’India era sotto pressione all’inizio del tour poiché alcuni palloni forti del Sud Africa hanno ridotto il deficit a 39-3 dopo cinque over. Ma con Axar Patel e il battitore Virat Kohli in campo, l’India ha ricostruito i propri ranghi.

Randy Brooks/AFP/Getty Images Il sudafricano Kagiso Rabada festeggia il licenziamento dell’indiano Suryakumar Yadav.

Insieme, hanno messo in piedi una partnership di 72 punti in cui Axar ha volato diversi sei oltre il limite prima che un momento di esitazione permettesse a Quinton de Kock di tirarlo fuori dalla parte del non-attaccante e se ne andò con 47 palloni su 31.

Shivam Dubey è uscito al centro e ha aggiunto un rapido 27 mentre dall’altra parte, Kohli ha continuato a giocare e ha raggiunto il suo mezzo secolo, anche se ha lottato per trovare i limiti per la maggior parte della partita. Forse motivato dalla consapevolezza che stava giocando la sua ultima partita T20 per l’India, come ha rivelato nella sua intervista post partita, Kohli ha accelerato negli ultimi tre over per segnare 76 run con 59 palloni – un inning che ha cambiato il corso del gioco. incontro.

È morto a 18 annisì Era finita e l’India ha perso diversi wicket in ritardo mentre inseguiva qualsiasi potenziale corsa per pubblicare un totale di 176-7.

Jasprit Bumrah, che aveva già disputato un torneo importante e che è stato nominato il suo miglior giocatore dopo la partita, ha dato all’India un inizio perfetto battendo Risa Hendricks solo al secondo turno e il Sud Africa si è ritrovato in vantaggio per 12-2 subito dopo.

Robert Cianflon/Getty Images Virat Kohli ha segnato 76 punti nel suo inning.

Ma c’era ancora tempo per cambiare nuovamente lo slancio della partita mentre De Kock e l’astro nascente Tristan Stubbs si avviavano verso una partnership di 50 run prima che Axar lanciasse Stubbs, con grande frustrazione di De Kock.

Il Sudafrica ha continuato a crescere costantemente e si è quasi ritrovato in modalità partita vincente quando Heinrich Klaasen ha prodotto una prestazione straordinaria nel 15esimo over, martellando Axar per 24 punti e correndo fino a mezzo secolo in soli 23 palloni, il più veloce di sempre in una partita maschile. Finale dei Mondiali T20 Secondo Opta.

Alla fine, è uscito dopo aver battuto Hardik Pandya e Rishabh Pant, dando all’India un’ancora di salvezza.

Con la partita sull’orlo del baratro, lo skipper indiano Rohit Sharma ha inviato Bumrah a lanciare gli ultimi due over ben prima del previsto, e la stella ha restituito il favore al suo skipper contrastando il run rate e strappando il wicket di Marco Janssen.

Alex Davidson/ICC/Getty Images Suryakumar Yadav ha ottenuto un ottimo passaggio per espellere David Miller.

E poi, mentre la marea girava verso l’India, sembrava che David Miller avesse segnato un sei per il Sud Africa nel penultimo over, ma grazie ad una brillante presa di Suryakumar Yadav al limite, dove prese la palla, poi la lanciò in aria e lo riprende mentre salta di nuovo sulle corde.

Ciò ha dato all’India la piattaforma di cui aveva bisogno e ha resistito alla vittoria con un margine ristretto.

