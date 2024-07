L’indice S&P 500 e il Nasdaq sono crollati poiché i titoli tecnologici sono stati scossi dalle restrizioni al rischio imposte dalla Cina

Mercoledì i titoli azionari statunitensi sono scesi dai massimi storici, con i titoli tecnologici sotto doppia pressione a causa delle preoccupazioni per le restrizioni alle esportazioni statunitensi nei confronti della Cina e della posizione di Donald Trump su Taiwan.

Il Dow Jones Industrial Average (^DJI) è sceso di circa lo 0,1%, l’S&P 500 (^GSPC) è sceso di circa l’1%, mentre il Nasdaq Composite (^IXIC), dominato dai titoli tecnologici, è sceso di oltre l’1,6%.

Le azioni sono scese mentre crescevano le preoccupazioni sui rischi per le società tecnologiche, superando le grandi speranze di tagli dei tassi di interesse che hanno alimentato il rally negli ultimi giorni. Queste preoccupazioni hanno pesato sulle principali aziende i cui guadagni alimentati dall’intelligenza artificiale hanno contribuito a spingere l’indice S&P 500 a nuovi massimi quest’anno, con le azioni del produttore di chip Nvidia (NVDA) in calo di circa il 4% nelle prime negoziazioni.

L’amministrazione Biden ha detto agli alleati che sta prendendo in considerazione restrizioni più severe per le aziende che continuano a rendere disponibile alla Cina la tecnologia avanzata dei chip nonostante le restrizioni all’esportazione esistenti. Lo riporta Bloomberg NewsLe azioni di ASML (ASML, ASML.AS), menzionate come potenziale obiettivo, sono scese di oltre l’8% dopo che il produttore olandese di apparecchiature per chip ha riportato forti utili trimestrali.

Nel frattempo, il candidato repubblicano Trump ha messo in dubbio il sostegno americano alla difesa di Taiwan in un’intervista al Wall Street Journal. Intervista a Bloomberg, Le azioni del produttore di chip TSMC (TSM, 2330.TW) sono scese di oltre il 6%, dopo aver perso quasi 30 miliardi di dollari del suo valore di mercato a Taiwan a causa del calo delle azioni.