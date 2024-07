L’inno nazionale dell’Home Run Derby di Ingrid Anddress attira l’attenzione mentre Alec Bohm fatica a mantenere la compostezza

Ingrid Andress ha ricevuto molta attenzione lunedì al Globe Life Field.

Forse non nel modo in cui speravi.

Andres ha eseguito l’inno nazionale all’inizio di una partita della Major League Baseball ad Arlington, in Texas, e la sua prestazione non è stata eccezionale. Ascoltalo:

L’inno nazionale in vista dell’Home Run Derby 2024 di ESPN dell’artista quattro volte nominata ai Grammy Award, Ingrid Andress, è stato a dir poco interessante… pic.twitter.com/p3HkV9Vcvg — Annuncio terribile (@awfulannouncing) 16 luglio 2024

A sua difesa, esibirsi davanti a 40.000 fan non è un compito facile. Andress ha ricordato tutte le parole, qualcosa che il cantante dei Black Pumas Eric Burton non è riuscito a fare quando ha cantato la canzone prima dei campionati del mondo nel 2022.

Tuttavia, l’interpretazione di Andres dell’inno nazionale ha lasciato la stella dei Philadelphia Phillies Alec Bohm in difficoltà a mantenere la calma in campo.

Naturalmente, questo mi ha fatto venire in mente il tentativo di Fergie di cantare l’inno nazionale all’NBA All-Star Game nel 2018, dove molti dei giocatori e delle celebrità presenti allo Staples Center di Los Angeles non sono riusciti a trattenersi prima che lei esprimesse il suo famoso appassionato grido di “Giochiamo a palla!”

Andress ha pubblicato due album nella sua carriera, il più recente “Good Person” nel 2022. La 32enne ha ricevuto quattro nomination ai Grammy Award, tra cui Miglior artista esordiente e Miglior canzone country nel 2021. È stata in tournée da solista, con Stevie Nicks. e altre star del country come Keith Urban, Dan + Shay e Tim McGraw. Suo padre, Brad Andres, è stato un capo allenatore di forza e condizionamento per quasi due decenni, compresi periodi con i Detroit Tigers e i Colorado Rockies.

Il cantante country e nativo del Texas Cody Johnson eseguirà l’inno nazionale prima dell’All-Star Game di martedì. Sebbene Andress abbia le qualifiche per sostenere la sua carriera di cantante, Johnson ha un livello basso da superare.