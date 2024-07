L’Internet più veloce del mondo può scaricare Black Ops 6 in meno di un secondo

Un team in Giappone ha appena raggiunto una velocità internet sorprendente di oltre 402 terabyte al secondo, abbastanza veloce da poter scaricare qualsiasi gioco in meno di un secondo.

Le velocità di Internet variano negli Stati Uniti, con alcune grandi città che offrono opzioni in fibra in grado di trasmettere velocità fino a 10 Gbps direttamente al tuo PC da gioco.

I maghi della tecnologia hanno cercato di vedere quanto velocemente i dati possono essere trasferiti nel corso degli anni, ma un team in Giappone è riuscito a stabilire un record mondiale.

Secondo un rapporto dal Giappone Istituto Nazionale di Tecnologia dell’Informazione e della ComunicazioneIl team è stato in grado di raggiungere velocità di oltre 402 Tbps, battendo i precedenti record di 321 Tbps nell’ottobre 2023 e 226 Tbps nel marzo 2022.

Si tratta di circa 50 terabyte al secondo, che teoricamente potrebbero essere sufficienti per scaricare qualsiasi gioco attualmente sul mercato – inclusi Call of Duty Black Ops 6 e Baldur’s Gate 3 – in appena una frazione di secondo.

Ma non vedrai presto velocità come queste a casa. L’ostacolo più grande sarà il costo elevato che gli ISP dovranno sostenere per cercare di raggiungere velocità pari a 402 terabyte al secondo. Le aziende dovranno anche trasferire il prezzo al consumatore, il che significa che la fattura mensile sarà probabilmente astronomica.

Se riesci a portarlo a casa tua, un altro problema che gli utenti dovranno affrontare è la compatibilità hardware. La maggior parte delle schede madri che verranno utilizzate nei PC da gioco nel 2024 supportano solo velocità di 1 Gbps e 2,5 Gbps, con occasionali 10 Gbps, circa 400.000 volte più lente del record attuale.

Per non parlare del fatto che, anche se la scheda madre del tuo computer supporta queste velocità, avrai un altro problema: SSD e RAM. Le tecnologie all’avanguardia di oggi come PCI-E Gen 5 e le massime velocità DDR5 continueranno a impantanare il tuo computer a tal punto che portare un enorme aggiornamento a casa tua sarà inutile nel prossimo futuro.