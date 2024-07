L'”invisibile” Kamala Harris lotta per conquistare il favore dell’Europa – POLITICO

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, appena rieletta per un mandato di cinque anni, ha avuto solo un incontro bilaterale con Harris, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2022, sebbene i due si siano incontrati in altre sedi internazionali. occasioni.

In pubblico, i politici europei continuano a voler rimanere positivi.

“Auguro il meglio a Kamala Harris. È una donna, una donna forte”, ha detto ai giornalisti il ​​ministro degli Esteri belga Hajja Lahbib prima di un incontro dei ministri degli Esteri a Bruxelles, il più vicino possibile a qualsiasi politico europeo. venire a un’approvazione in una riunione.

“Ho visto il vicepresidente Harris in ogni apparizione alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco e l’ho trovata una donna carismatica, intelligente e divertente, chiaramente impegnata nelle sue convinzioni transatlantiche”, ha affermato Roderich Kieswetter, il cristiano-democratico senior della commissione per gli affari esteri di Monaco. Berlino.

Non lo dicono ad alta voce, ma la questione cruciale per molti membri tradizionali dell’UE non è come se la caverà Harris alla Casa Bianca, ma se avrà le carte in regola per battere Trump e arrivarci.

Lunedì il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha elogiato il presidente Biden in un’intervista a Politico. Ha rifiutato di commentare la potenziale nomina di Harris perché il processo è ancora in corso. “Supponendo che lei sia la candidata, penso che sia inappropriato per noi europei interferire nelle elezioni americane”, ha detto, aggiungendo: “Ma è certamente opportuno che ci prepariamo a tutte le eventualità”.

Jacopo Barigazzi, Barbara Moens, Clea Colcott, Laura Kayali, Nate Nostlinger, Vincent Manancourt e Eugene Daniels hanno contribuito a questo rapporto.