Lo schermidore ungherese non riesce a conquistare la quarta medaglia d’oro consecutiva

La serie di vittorie che ha definito l’era della scherma olimpica si è conclusa sabato con uno sconvolgimento quando lo schermidore ungherese Aron Szilagyi ha perso la sua partita di apertura mentre era a caccia della quarta medaglia d’oro consecutiva.

Szilagyi ha vinto l’oro olimpico nella sciabola singola maschile nel 2012, 2016 e 2021 ed è l’unico schermidore a vincere il campionato tre volte. A Parigi, stava cercando di diventare l’unico schermidore nella storia delle Olimpiadi a vincere quattro medaglie d’oro individuali.

Invece, quella serie di vittorie consecutive si è conclusa nella prima partita di Szilagyi ai Giochi di Parigi, quando è stato battuto 15-8 dal canadese Fares Arafa, 27esima testa di serie, ai sedicesimi in uno dei più grandi sconvolgimenti delle Olimpiadi del 2024, Arafa al suo debutto olimpico. ha segnato sei punti senza… Ha risposto all’inizio della partita. Szilagyi ha ridotto il deficit a 6-4, ma non è riuscito a raggiungere il canadese.

“Sono sotto shock in questo momento, quindi non sono nemmeno deluso o arrabbiato con me stesso. È successo così in fretta, non avrei mai immaginato che la mia competizione per singoli qui a Parigi sarebbe stata così breve”, ha detto Szilagyi.

Ha aggiunto: “È stato un vero shock. Mi sentivo come se il mio avversario leggesse le mie parole. Ero un libro aperto per lui. In ogni tocco ha ottenuto ciò che voleva. Tutti i suoi tentativi di bloccare le palle sono riusciti, e tutti i suoi attacchi hanno avuto successo. .”

Szilagyi ha ottenuto 15 vittorie negli eventi di sciabola individuali alle Olimpiadi e non perdeva in questa competizione dalla sua sconfitta contro lo statunitense Keith Smart negli ottavi di finale alle Olimpiadi di Pechino 2008. Arfa ha vinto la medaglia d’oro con il Canada al Pan Giochi americani dell’anno scorso, ma non aveva mai partecipato alle competizioni di Sword alle Olimpiadi.

“Era come se lui fosse il tre volte campione olimpico mentre io partecipavo per la prima volta alle Olimpiadi”, ha detto Szilagyi.

La vittoria di Parigi avrebbe eguagliato il record di alcuni grandi olimpici che hanno vinto lo stesso evento in quattro Olimpiadi consecutive. L’impresa è stata realizzata da Carl Lewis nel salto in lungo, Michael Phelps nei 200 metri misti individuali, Megan Lopez nella lotta greco-romana dei pesi massimi, Paul Elfstrom nella canoa pesante e Al Oerter nel disco.

L’uscita anticipata di Szilagyi non è stata l’unica grande sorpresa nella scherma di sabato.

Il campione mondiale di scherma dello scorso anno, l’americano Eli Dershowitz, ha perso 15-10 contro l’ungherese Chanad Jemisi ai sedicesimi. Sun Yiwen, la campionessa olimpica in carica di scherma femminile, ha perso la sua partita di apertura 14-13 contro la giapponese Miho Yoshimura.

Hanno contribuito a questo rapporto l’Associated Press e la Reuters.