Lo smontaggio di Mac Studio indica che l’archiviazione SSD può essere aggiornabile e altro ancora

il primo Studi Mac allo stato bradoE, come sempre, i primi takedown si stanno facendo strada sul web. In particolare finora, Max Tech su Youtube Ha smantellato Mac Studio per rivelare l’interno, l’M1 Ultra e una possibile indicazione della sua aggiornabilità.

Prima di tutto, questo smontaggio rivela come entrare in Mac Studio. Dall’esterno, il Mac Studio non sembra avere viti, ma se rimuovi con cura l’anello di gomma dalla base della macchina, troverai quattro viti che ti permettono di rimuovere completamente la base.

Dopo aver rimosso la base di Mac Studio e aver visto gli interni, Max Tech si rende conto che Mac Studio potrebbe presentare una memoria SSD aggiornabile. Simile al Mac Pro, il Mac Studio dispone di due porte SSD all’interno che sono relativamente accessibili.

Max Tech osserva che la lingua sul sito Web di Apple per Mac Studio indica che lo spazio di archiviazione è “non accessibile dall’utente” e che se i clienti pensano di aver bisogno di spazio di archiviazione aggiuntivo in futuro, dovrebbero “considerare la configurazione a una capacità maggiore”.

Tuttavia, a causa del linguaggio “accessibile all’utente”, Max Tech ipotizza che Apple potrebbe offrire aggiornamenti di archiviazione SSD autorizzati ad un certo punto lungo la linea. una mela vendi allo stesso modo Kit di aggiornamento SSD per Mac Pro.

Il video mostra anche come spostare un’unità SSD da uno slot all’altro. Questo indica ancora una volta che gli slot possono essere modulari e aggiornabili su tutta la linea. Sfortunatamente, non c’è alcuna possibilità che tu possa aggiornare la memoria unificata di Mac Studio perché è saldata allo stesso chip.

Vale la pena guardare il video completo di Max Tech e lo puoi trovare di seguito. In definitiva, non è chiaro se Apple abbia creato appositamente Mac Studio per consentire futuri aggiornamenti dello storage SSD, ma è una possibilità interessante da considerare. Qual è la tua opinione? Fateci sapere nei commenti!

FTC: utilizziamo i link di affiliazione per guadagnare. Di Più.

Dai un’occhiata a 9to5Mac su YouTube per ulteriori notizie su Apple: