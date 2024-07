Lo spin-off di “Suits” sarà presentato ufficialmente in anteprima su NBC

Stephen Amell in Abiti: LA

mondo abito È ufficialmente più grande.

La National Broadcasting Corporation ha emesso un ordine di serie Abiti: LA, uno spin-off/spettacolo complementare dell’ex serie diventata gigante dello streaming su USA Network. Anche la rete ha preso il sopravvento Associazione del Parco Grosse Pointeun mistero di omicidio da parte della squadra dietro brave ragazze.

La NBC non ha ancora fissato una data per la prima delle due serie, ma probabilmente saranno pronte per la seconda metà della stagione 2024-2025. Dramma criminale Festa di caccia Attualmente è l’unica serie con sceneggiatura di metà stagione in esecuzione sulla rete.

Come prima, Abiti: LA Proviene dal creatore Aaron Korsh. Dopo abito La serie è stata un enorme successo in streaming lo scorso anno e Korsh e UCP di Universal Studio Group, che ha prodotto la serie originale, hanno iniziato a sviluppare un secondo spettacolo ambientato nello stesso mondo, anche se nessun personaggio apparirà (almeno inizialmente) dalla serie Which. si svolge a New York. abitoLa NBC ha ordinato un pilot per la serie a febbraio, ed è stato girato in primavera.

Abiti: LA Interpreti Stephen Amell (Freccia e tallone) nei panni di Ted Black, un ex procuratore federale di New York che ora dirige uno studio legale a Los Angeles. L’introduzione dello spettacolo dice: “La sua azienda è a un punto di crisi e per sopravvivere deve abbracciare un ruolo che ha disprezzato durante tutta la sua carriera. Ted è circondato da un affascinante cast di personaggi che mettono alla prova la loro lealtà verso Ted e tra loro”. mentre non possono fare a meno di destreggiarsi tra la loro vita personale e professionale.”

Il cast comprende anche Josh McDermitt, Lex Scott Davis e Brian Greenberg. Korsh sarà il produttore esecutivo insieme a David Bartis, Doug Liman e Gene Kline, che sono stati tutti produttori esecutivi di abito. Victoria Mahoney ha diretto ed è stata produttrice esecutiva dell’episodio pilota.

Associazione del Parco Grosse Pointe Questo proviene dalla Universal Television e dai creatori Jenna Bans e Bill Krebs, che hanno collaborato a quattro stagioni di brave ragazze Alla NBC. Come è il caso di Abiti: LALo spettacolo ha ricevuto l’ordine di filmare un episodio pilota a febbraio e girato in primavera. Associazione del Parco Grosse Pointe La serie seguirà “quattro membri di un garden club di periferia, tutti provenienti da diversi percorsi di vita, che si imbattono in omicidi e guai mentre lottano per far prosperare le loro vite tradizionali”, secondo la NBC.

Brooklyn Nove Nove La serie vede protagonisti l’ex studentessa del college Melissa Fumero, AnnaSophia Robb, Ben Rapaport, Matthew Davis, Alexander Hodge, Aja Naomi King, Nancy Travis e Felix Avitia. Banz e Krebs hanno scritto e prodotto esecutivamente l’episodio pilota con Casey Kuiper della compagnia di legname del Minnesota di Banz. Maggie Kelly ha diretto e prodotto esecutivamente l’episodio pilota.