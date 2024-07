Lo staff di Richard Simmons condivide un post sui social media che ha scritto prima della sua morte

Lo staff di Richard Simmons condivide un post sui social media che Simmons aveva redatto e intendeva pubblicare.

Nel post che Simons ha scritto per domenica 14 luglio, Simons ha indossato una tuta spaziale della NASA e si è trovato di fronte a uno sfondo colorato dall’aspetto galattico. il messaggio Secondo un post del suo staff sulla sua pagina Facebook, avrebbe dovuto partecipare a una lettura di “Let Me Fly You to the Moon So We Can Stargaze. With Love, Richard”.

Simmons è morto sabato 13 luglio, all’età di 76 anni.

Il guru del fitness Richard Simmons è morto all’età di 76 anni

Tina Feinberg/Associated Press, fascicolo In questa foto scattata il 2 giugno 2006, Richard Simons parla al pubblico prima dell’inizio di una sfilata estiva alla Grand Central Station di New York.

“Ciao a tutti. Richard si è impegnato molto nello scrivere i suoi post per voi. Aveva molte idee e ci stava lavorando… ed è tornato su ognuno di essi e ha apportato modifiche finché non ha raggiunto l’aspetto che voleva prima della pubblicazione. “, si legge nel post inviato dallo staff di Simons.

“Sai, nei fine settimana condivideva semplicemente una foto con una didascalia. Sceglieva sempre le sue foto e scriveva i suoi commenti per il prossimo fine settimana entro venerdì.”

I video di fitness di Simmons divennero estremamente popolari negli anni ’80, adattandosi alla tendenza crescente verso esercizi aerobici e jazz. Video come la serie “Sweatin’ to the Oldies” divennero video popolari dell’epoca.

Richard Simmons parla della sua eredità in un’intervista due giorni prima della sua morte

Pochi giorni prima della sua morte, Simmons ha parlato della sua vita, della sua eredità e del suo rapporto con i suoi fan Intervista con le persone.

“Quando ho deciso di ritirarmi, è stato perché il mio corpo mi diceva che dovevo ritirarmi”, ha detto Simmons al giornale. “Ho passato del tempo a pensare alla mia vita. A tutti i libri che ho scritto, ai video. Non ho mai detto: ‘Guarda cosa ho fatto’. Tutto quello che ho detto è stato: ‘Guarda quante persone ho aiutato.’