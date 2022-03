Lo staff tecnico dei Lakers ha spinto a trattare con Russell Westbrook entro la scadenza, secondo il rapporto

usatsi



Nessuno è associato a Los Angeles Lakers Sembra divertirsi Russell Westbrook competenza. Magic Johnson – che esercita ancora influenza nell’organizzazione anche se non lavora più per essa in veste ufficiale –Egli ha detto Potrebbe essere il peggior affare nella storia della squadra. Westbrook si lamentò lui stesso Sul modo in cui i suoi fan lo hanno trattato. I rapporti hanno indicato che ci sono I giocatori della squadra Ho sentito che la squadra aveva bisogno di muoversi—forse compreso stelle LeBron James E il Antonio Davis. E ora, secondo Bill Oram, giocatore di atletica leggera, Sam AmecSecondo quanto riferito, anche lo staff tecnico della squadra ha spinto per l’accordo con Westbrook sulla scadenza.

Westbrook ha criticato pubblicamente questi dipendenti. L’allenatore dei Lakers Frank Vogel ha ritirato Westbrook da diverse partite alla fine del quarto quarto. Il commercio alla fine non si è concretizzato. Secondo quanto riferito, i Lakers hanno discusso di accordi con Houston Rocketsma non erano disposti a rinunciare a un grande progetto di capitale per questo Giovanni Muroche non ha giocato in questa stagione.

Ora lo staff tecnico e Westbrook sono lasciati a lavorare attraverso le ricadute non commerciali. Secondo quanto riferito, ci sono stati sforzi all’interno dell’organizzazione per Vogel in panchina WestbrookMa ha negato, secondo quanto riportato. È ironico, dato questo rapporto, e non è chiaro per quanto tempo Westbrook rimarrà nella formazione titolare.

Seleziona la casella di iscrizione per confermare che desideri iscriverti. Grazie per la tua registrazione!

Monitora la tua casella di posta.

Scusa!

Si è verificato un errore durante l’elaborazione dell’abbonamento.



La frustrazione del personale nei suoi confronti ha senso. Westbrook ha collaborato con James e Davis, due superstar che utilizzano una buona parte della proprietà. La sua migliore possibilità di contribuire a questa squadra era restare in difesa, fare tiri intelligenti e limitare le inversioni. Non ha fatto nessuna di queste cose, e secondo quanto riferito lui e Vogel Ha avuto un confronto teso Durante una recente sessione di film.

Sembra che tutte le notizie riguardanti la posizione di Westbrook all’interno dell’organizzazione ultimamente siano state negative. La squadra cercherà sicuramente di sostituire il miglior giocatore della stagione precedente, ma per ora le due squadre sono bloccate insieme per almeno un altro mese.