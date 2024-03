Lo stand di un ristorante nella scena finale di I Soprano è stato venduto su eBay per 82.000 dollari

Tony Soprano è stato visto l'ultima volta Mangiare anelli di cipolla e ascoltare “Don't Stop Believing” seduti in un separé rosso di un ristorante. Le televisioni di tutto il mondo sono diventate improvvisamente nere e da allora i fan de “I Soprano” hanno discusso del destino del boss mafioso. La scena divenne così popolare che lo stand fu trasformato in un'attrazione turistica in un ristorante di Bloomfield, nel New Jersey. Dal 2007, i fan hanno visitato la gelateria Holsten dove la HBO ha filmato la scena finale, per fare uno spuntino con anelli di cipolla seduti nel famoso séparé.

Ma lunedì, dipendenti e clienti Holsten… Hanno visto il tempo trascorso con lo stand svanire nel nero. Il comproprietario Christopher Carley ha detto che la cabina era sull'orlo del collasso, quindi Holsten l'ha messa all'asta su eBay.

“Se non dovessi farlo, non lo farei”, ha detto Carly, 68 anni, al Washington Post.

Dopo 238 offerte, la suite è stata venduta per 82.600 dollari.

Sebbene “I Soprano” sia andato in onda per la prima volta nel gennaio 1999, ha continuato a influenzare la cultura popolare. Ha attirato l'offerta Pubblico giovanee gli abiti dei personaggi hanno innescato una tendenza virale di donne che si vestono come mogli della mafia.

Il chiosco della scena finale è stato installato da Holsten nel 1973. All'inizio degli anni 2000, Carley ha detto che un location scout della HBO ha chiesto di controllare il ristorante per una possibile scena in “I Soprano”. Carly, che è stata una fan dello show sin dalla sua prima messa in onda, era emozionata. READ La figlia sosia di John Candy parla di suo padre nell'anniversario della sua morte

Un location scout ha scattato alcune foto, ma Carly non ha avuto notizie dalla HBO fino alla fine del 2006. I produttori dello show hanno deciso di filmare la scena finale da Holsten.

Il ristorante Holsten è stato chiuso per alcuni giorni nel marzo 2007 con circa 120 membri del cast e della troupe che riempivano il ristorante. La scena mostrava Tony, Carmella e AJ Soprano che mangiavano mentre discutevano delle loro giornate. La telecamera ha fatto una panoramica su altri clienti che entravano dalla porta principale, facendo sì che gli spettatori si chiedessero se fossero lì per uccidere Tony. Carly è apparsa anche come dipendente che lanciava hamburger.

I fan hanno discusso della scena misteriosa sin da quando è andata in onda nel giugno 2007. Lo spettacolo si è concluso con un primo piano del volto di Tony prima di passare al nero. Alcuni spettatori credono che Tony sia morto. Altri credono che abbia vissuto come leader mafioso. Nonostante l'abbia visto qualche mese fa, anche Carly è rimasta scioccata dalla scena finale. (Si ritiene che Tony sia vissuto.)

Nei mesi successivi alla prima dell'episodio, Carly ha detto che il ristorante di Holsten era pieno di clienti. Sebbene il ristorante avesse sempre servito anelli di cipolla, divennero uno degli articoli più popolari a Holsten dopo che Tony alla fine li definì “i migliori dello stato”.

HBO ha lasciato un jukebox nella cabina, anche se Carly ha detto che in realtà non riproduce musica. Carly ha aggiunto una targa sul muro divisorio Il che significa che lo stand è per la famiglia Soprano. READ Kanye West ha tagliato la canzone di Kid Cody dall'album a causa della sua amicizia con Pete Davidson

Negli anni successivi, molti si sono avventurati fuori dalla Garden State Parkway per visitare Holsten, a meno di 20 miglia a ovest di New York City. I clienti in genere aspettano circa un'ora per sedersi in uno stand nei giorni di punta.

Quando l'attore James Gandolfini, che interpretava Tony, morì apparentemente di infarto all'età di 51 anni Nel giugno 2013, Carly ha chiuso il reparto per due settimane. I clienti lasciavano fiori, biglietti e disegni, che Carli alla fine incartò e diede al figlio di Gandolfini, Michael.

Ma dopo anni di clienti seduti allo stand, Carley ha affermato di essersi reso conto, verso l’inizio del 2023, che era necessario sostituirlo. Non era solo uno stand di “I Soprano”. Carley ha detto che tutti i 16 stand del suo ristorante si stavano decomponendo. Considerò l'idea di non mostrarlo, ma temeva che potesse sembrare fuori posto tra il resto dei nuovi stand.

“Sembrano molto trasandati, che non è quello che vogliamo ritrarre”, ha detto Carly.

Con i nuovi posti a sedere in arrivo al ristorante la scorsa settimana, Carly ha messo all'asta lo stand “The Sopranos” su eBay.

“Era ora. Tutte le cose belle a volte necessitano di un aggiornamento. L'iconico stand dei Soprano sta subendo un restyling tanto necessario”, ha detto Holsten. Fai pubblicità sui social media il 28 febbraio, facendo arrabbiare alcuni clienti.

Danny Lavarco, che vive a circa un miglio dal ristorante, ha detto che sedersi al tavolo lo faceva “sentire come Tony Soprano”. Si immagina nei panni del boss della mafia durante la scena finale, mentre guarda i membri della famiglia e gli estranei aprire la porta principale. READ Benedict Cumberbatch risponde alle critiche di Sam Elliott

Lavaarco ha detto che non gli piacevano gli anelli di cipolla, ma li ha ordinati da Holsten a causa dell'approvazione di Tony. Il tecnico veterinario, 37 anni, ha detto che potrebbe smettere di mangiare lì.

“In un certo senso toglie quell'aura dal ristorante”, ha detto Lavarco.

Altri desideravano possedere il chiosco. L'offerta di apertura della scorsa settimana era di $ 3.000. Questo è aumentato a $ 30.000 dopo circa sei ore.

Carley ha detto che sperava che la suite venisse venduta per circa $ 50.000, ma l'offerta più alta ha superato quella cifra in un giorno. Ha intenzione di spendere i soldi per i lavori di ristrutturazione.

Domenica Holsten ha posizionato una ciotola di anelli di cipolla sul suo stand e l'ha chiuso per cenare in modo che i clienti potessero scattare foto. Una fila si formò davanti alla porta d'ingresso.

Carley ha detto che spera che il nuovo padiglione, installato lunedì, continuerà ad essere un'attrazione turistica. La parte superiore del separé è ancora gialla e il legno attorno ha la stessa tonalità di marrone. La differenza principale sono i cuscini, che sono di un colore rosso più brillante.

“Ovviamente non cambieremo la nostalgia del nostro amato negozio… non siamo pazzi!” ha scritto Holsten sui social.