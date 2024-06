Lo strano mercato immobiliare, in 5 grafici

Secondo l’indice dei prezzi Case-Shiller di S&P CoreLogic, i prezzi delle case, già elevati, sono aumentati vertiginosamente durante la pandemia, aumentando di oltre il 40% a livello nazionale dalla fine del 2019 alla metà del 2021. Da allora sono aumentati più lentamente, ma non sono diminuiti come molti economisti si aspettavano quando la Fed ha iniziato ad aumentare i tassi di interesse.

Gli alti tassi di interesse hanno messo questi prezzi fuori dalla portata di molti acquirenti. Chi acquista una casa da 300.000 dollari con un acconto del 10% potrebbe aspettarsi di pagare circa 1.100 dollari al mese sul mutuo alla fine del 2021, quando i tassi di interesse su un prestito a tasso fisso di 30 anni erano circa il 3%. Oggi, con tassi di interesse intorno al 7%, la stessa casa costerebbe circa 1.800 dollari al mese, un aumento di quasi il 60% dei costi mensili. (E questo non tiene conto nemmeno del maggior costo dell’assicurazione o di altre spese.)

Gli economisti hanno modi diversi per misurare l’accessibilità economica, ma tutti mostrano più o meno la stessa cosa: l’acquisto di una casa, soprattutto per chi la compra per la prima volta, è più fuori portata che mai negli ultimi decenni, o forse mai prima d’ora. Un indicatore, di Zillow, mostra che una famiglia tipica che acquista una casa media con un acconto del 10% può aspettarsi di spendere più del 40% del proprio reddito in costi abitativi, molto più del 30% raccomandato dagli esperti finanziari. E in molte città, come Denver, Austin e Nashville – per non parlare di valori anomali di lunga data come New York e San Francisco – i numeri sono molto peggiori.