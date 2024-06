Lo streamer Dr Disrespect è stato licenziato dalla sua società di giochi

Fonte immagine, Immagini Getty

25 giugno 2024 Aggiornato 4 ore fa

Lo streamer di giochi Herschel “Guy” Beahm, conosciuto online come Dr Disrespect, è stato licenziato dalla sua società di giochi “con effetto immediato” dopo aver affermato di “essere venuta a conoscenza delle accuse” contro di lui.

La decisione della Midnight Society, di cui Bem è cofondatore, arriva quattro anni dopo essere stato improvvisamente espulso dalla piattaforma di streaming Twitch, dove aveva un grande seguito.

Il motivo della sua rimozione non è mai stato spiegato, poiché la piattaforma di proprietà di Amazon ha affermato solo di aver agito quando gli utenti hanno infranto le regole.

In un post sui social media, Beam ha negato qualsiasi addebito, ma ha ammesso di aver inviato messaggi a un “singolo minore” nel 2017.

“Se ci sono intenzioni reali dietro questi messaggi, la risposta è sicuramente no”, ha scritto in un post su X, descrivendoli come “conversazioni informali, avanti e indietro che a volte tendono troppo all’essere inappropriate”.

“Non è successo nulla di illegale, nessuna foto è stata condivisa, nessun crimine è stato commesso e non ho mai incontrato questa persona”, ha detto.

“Vorrei essere chiaro: questo non è stato un procedimento penale contro di me e non è mai stata intentata alcuna accusa penale contro di me.”

Ma si è scusato “con la sua comunità e i colleghi” per le sue azioni.

“Questo ricade su di me come adulto, marito e padre… Questo non sarebbe mai dovuto accadere”, ha scritto.

Uscita improvvisa

La partenza di Beahm da Twitch ha fatto notizia perché è stata così improvvisa e in gran parte inspiegabile. READ Lovers & Friends Festival 2024 annullato a causa del "tempo pericoloso"

Nel 2020, la piattaforma ha dichiarato alla BBC: “Adottiamo le misure appropriate quando abbiamo prove che uno streamer ha agito in violazione delle nostre linee guida della community o dei termini di servizio”.

È in streaming su YouTube da quando è stato bandito su Twitch e ha oltre 4,7 milioni di abbonati.

Lunedì, la Midnight Society ha pubblicato su X (ex Twitter): “Venerdì sera abbiamo appreso di un’accusa contro uno dei nostri co-fondatori. [sic] Jay Beam noto anche come Dr. Disrespect.

Ha aggiunto: “Abbiamo dato per scontato la sua innocenza e abbiamo iniziato a parlare con le parti coinvolte. Per mantenere i nostri principi e standard come studio e come individui, dovevamo agire”.

Lo studio non ha fornito ulteriori dettagli su quale sia questa accusa.

Punto vendita di notizie tecnologiche Ho menzionato il bordo Due ex dipendenti di Twitch hanno denunciato un comportamento inappropriato da parte del signor Beahm.

BBC News ha contattato Midnight Society, Twitch e YouTube per un commento.

Il personaggio di Dr Disrespect è popolare tra i fan grazie al suo stile di gioco frenetico e ai commenti aggressivi, a volte scortesi.

Si vanta e si vanta dei suoi rivali, ed è incline a prendere di mira anche i suoi fan, che apprezzano l’opportunità di essere arrostiti da lui dal vivo.

In una trasmissione in diretta lunedì prima dell’annuncio dell’Assemblea di mezzanotte, Beam ha suggerito che si sarebbe preso una pausa prolungata.

Ha parlato di burnout e di “burnout” e ha valutato se dovesse “abbandonare” le sue iniziative imprenditoriali.