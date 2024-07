Lo sviluppatore di Trails sta lavorando su nuove IP perché creare lo stesso colosso giapponese dei giochi di ruolo da 20 anni è “come sviluppare un gioco online” e “stagna” il team

Lo sviluppatore Nihon Falcom ha riversato i successi dei JRPG nella serie Trails per due interi decenni, ma lo studio sta ora lavorando su nuove idee “in background” per evitare la stagnazione.

Parlando con GameSpotIl capo dello studio Toshihiro Kondo ha spiegato che la serie di lunga durata è “completa dall’80 al 90%” dopo quattro diversi archi narrativi e 16 giochi costruiti l’uno sull’altro. Mantenere l’interesse per una storia per così tanto tempo è un risultato straordinario, ma Kondo approfondisce anche i pericoli che ciò comporta.

“Vedi, la serie Trails esiste ormai da 20 anni e, nonostante quanto sia grandiosa, il problema è che ciò significa che molte persone hanno lavorato su questo titolo per molti anni”, ha detto Kondo. “Vogliono provare cose nuove. Hanno nuove idee. Ci sono nuove sfide che vogliono affrontare.”

Kondo ha continuato dicendo che lavorare a lungo sulla serie Trails è stato come “sviluppare un gioco online” perché il team ha iniziato a porsi domande simili a quelle di un MMO. “Qual è il prossimo evento o cosa che dobbiamo fare? Qual è lo svolgimento del gioco stesso?” Il risultato è che “i dipendenti più giovani e il loro sviluppo si bloccano per un po’”, motivo per cui Kondo lascia che il suo team lavori su nuovi concetti.

“Per quanto riguarda il successore diretto della serie Trails, non c’è nulla di specificamente pianificato: ci stiamo solo concentrando sul completamento di Trails. Tuttavia, in termini di nuovi titoli IP, in realtà ci sono diverse cose su cui si sta lavorando attivamente al momento.” Ha spiegato Kondo. “In background, permettiamo [younger staff] “Stanno creando e lavorando su questa nuova proprietà intellettuale e parlando di cose che vogliono fare. Penso che questo li renderà sviluppatori più forti e avrà idee migliori che contribuiranno maggiormente ai nostri giochi.”

Tra questi nuovi progetti e anche la serie Ys in corso, lo studio ha appena pubblicato The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak in Europa e Nord America, con il suo seguito già in fase di localizzazione e previsto per il rilascio a livello globale l’anno prossimo.

Vedi il nostro I migliori giochi di ruolo giapponesi Valutazione Per vedere dove viene classificata la serie Trails.