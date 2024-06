L’Oaks Park Atmosphere Ride in Oregon ha persone bloccate a 50 piedi in aria

Urla di gioia si sono trasformate in urla di terrore pochi istanti dopo che una giostra del parco divertimenti dell’Oregon si è schiantata venerdì, lasciando più di due dozzine di persone appese a testa in giù – a 50 piedi di altezza – per quasi 30 minuti. Giro AtmosFEAR – descritto All’Oaks Park di Portland, si è fermato nel punto più alto intorno alle 14:55, ha dichiarato il parco in un comunicato. I primi soccorritori sono arrivati ​​circa 15 minuti dopo, ha detto Portland Fire & Rescue, e hanno lavorato con il personale del parco per abbassare i 28 motociclisti a terra mentre gli spettatori applaudivano.

Un ciclista è stato portato in ospedale in condizioni mediche a titolo precauzionale, mentre gli altri sono stati rilasciati dai medici, ha detto il parco.

Non si conoscono le cause dell’incidente di sabato. I gestori del parco hanno affermato di essere in contatto con il produttore della giostra e di lavorare con gli ispettori statali per determinare il problema.

“Vogliamo esprimere il nostro più profondo apprezzamento ai primi soccorritori e al nostro staff per aver intrapreso un’azione immediata”, si legge nella dichiarazione del parco. “Soprattutto, siamo grati che i corridori siano al sicuro e con le loro famiglie.”

Il parco fu inaugurato nel 1905. descrive AtmosFEAR è “un’incredibile corsa con movimento rotatorio e oscillante su e giù”. Oaks Park ha affermato che l’incidente di venerdì è stato il primo problema di sicurezza della corsa da quando è stata aperta nel 2021. Ha detto che i primi soccorritori si sono addestrati al salvataggio durante il viaggio l’anno scorso.

Ilya Blacksay, 44 anni, ha detto che era in fila per un giro quando ha visto l’AtmosFEAR parcheggiato. Passarono trenta secondi. Poi un minuto. READ UFC 300: Max Holloway conquista il titolo 'BMF' con uno dei peggiori KO nella storia delle MMA

Pochi minuti dopo, un dipendente ha annunciato che stavano arrivando gli aiuti, ha detto Blaxie. Il personale ha quindi annunciato che il parco era chiuso e ha chiesto ai visitatori di andarsene.

Mentre la folla osservava i motociclisti intrappolati, i cellulari hanno cominciato a cadere a terra e i motociclisti hanno gridato aiuto, ha detto Blaxie. Ha detto che la maggior parte dei ciclisti erano adolescenti.

Lavina Waters, 50 anni, era all’Oaks Park Arcade con i suoi figli e nipoti quando una donna è arrivata di corsa urlando che le persone erano bloccate in aria. Waters è uscito per unirsi alla folla che si era radunata per vedere i cavalieri in attesa di soccorso.

Vedere una scarpa cadere da uno dei corridori penzolanti ha riaffermato a Waters che le alte quote come AtmosFEAR non facevano per lui, ha detto.

“Non mi piace, ma mi spaventa”, ha detto Waters.