Longlegs ha incassato oltre 22 milioni di dollari al suo debutto; Sing Sing è partito alla grande

Questo fine settimana avrebbe dovuto essere una pausa tra le grandi aperture di “Cattivissimo Me 4” (Universal) e “Twisters” (Universal)/Deadpool e Wolverine (Disney) nelle due settimane successive. Le cose sono andate più o meno così, ma non come ci si aspettava.

“Longlegs” (Neon) e “Fly Me to the Moon” (Sony) avrebbero dovuto arrivare al secondo e terzo posto questa settimana con un totale compreso tra 30 e 35 milioni di dollari. Quella parte è accaduta. Ma ci si aspettava che la commedia romantica di Apple con Scarlett Johansson e Channing Tatum arrivasse al secondo posto, forse con ricavi di almeno 15 milioni di dollari (aspettative precedentemente più alte), mentre il thriller horror di Oz avrebbe dovuto incassare 10 dollari milioni o più.

Al secondo posto si è invece piazzato “Longlegs” con 22,6 milioni di dollari, mentre “Fly” al quinto posto con 10 milioni di dollari (si stima che altri film abbiano incassi inferiori). Entrambi i film sono risultati sorprendenti.

Con un budget di soli 10 milioni di dollari, marketing incluso, “Gambe Lunghe” ha incassato più in un fine settimana di tutti i film Neon tranne due (“Parasite” e “I, Tonya”) nella sua intera serie. Il film è uscito in occasione del 25° anniversario di “The Blair Witch Project” ed è abbastanza vicino agli inaspettati ritorni iniziali da meritare attenzione.

“Blair Witch”, che ha dato il via al genere horror dei filmati trovati e ne è stato senza dubbio il punto più alto, ha aperto con modestia, incassando nella prima settimana l’equivalente di oltre 60 milioni di dollari attuali, superando infine i 300 milioni di dollari. Tempi diversi, risultati diversi. Tuttavia, i due film hanno in comune la particolarità di apparire nel cuore dell’estate, poiché Neon ha documentato in modo intelligente il suo film e ha visto che questa settimana offre la possibilità dell’eccellenza. Missione compiuta. È ancora più impressionante con così tanti film horror pubblicati regolarmente e con Cage protagonista di nuovi. Il totale di sabato è stato superiore a quello di venerdì (escluse le anteprime), il che è un segnale positivo per le voci in contrasto con il C+ Cinemascore (lo stesso di “Blair Witch”).

Fotografia di “Fly Me to the Moon”: Dan Macfadden / © Sony Pictures Releasing / Per gentile concessione di Everett Collection ©Sony Pictures/per gentile concessione della Collezione Everett

“Moon”, d’altra parte, è l’ultima deludente produzione di Apple ad essere un successo nelle sale attraverso un importante distributore. Anche con una valutazione A su Cinemascore, il film non è riuscito a guadagnare terreno o a mostrare slancio durante il fine settimana (il totale di sabato è stato inferiore solo a quello di venerdì).

La società prevede di distribuire diversi film (incluso “F1” tramite Warner Bros. la prossima estate). Senza una chiara idea del vantaggio per Apple quando verrà trasmesso in streaming in un secondo momento, è difficile sostenere la necessità di continuarlo nei cinema, il che rafforza la sensazione che Netflix lo abbia capito molto tempo fa.

Il sesto film della serie Cattivissimo Me/Minions ha incassato quasi 45 milioni di dollari, quasi il doppio di qualsiasi altro film questo fine settimana. Con un calo del 40% alla fine della seconda settimana, lo studio prevede ora un incasso globale di oltre 5 miliardi di dollari, posizionandolo davanti a qualsiasi altro franchise animato senza tener conto dell’inflazione.

Al terzo posto si è piazzato il film “Inside Out 2” (Disney) con ricavi pari solo al 32%. Con un fatturato di circa 573 milioni di dollari, questo film riesce comunque a raggiungere il quarto posto, dove l’anno scorso aveva incassato 636 milioni di dollari. “A Quiet Place: Day One” (Paramount), nonostante la concorrenza di “Long Legs”, ha incassato circa 12 milioni di dollari.

Complessivamente, cinque film (se “Moon” ha funzionato come previsto) hanno incassato 10 milioni di dollari o più questa settimana. È salutare, e qualcosa che non era automatico nemmeno prima del Covid a luglio (non lo era affatto nel 2019, e poi in tre fine settimana su quattro nel 2018). Gli incassi totali al botteghino sono stati di circa 127 milioni di dollari, in calo rispetto ai 140 milioni di dollari dell’anno scorso. Finora, le entrate sono aumentate del 16% rispetto al 2023.

‘Ghani Ghani’ Per gentile concessione di A24

Un raro film di mezza estate di successo. “Sing Sing” (A24), con Colman Domingo, ha debuttato in quattro sale (New York/Los Angeles) con un fatturato di 137.000 dollari (34.000 dollari a sala) con un inizio lento. Con una mossa insolita, si prevede che la sua proiezione non si espanderà fino ad agosto per costruire la buona reputazione attesa ed evitare la concorrenza con altri film giganti nelle prossime due settimane. Un film stimolante ambientato in una prigione non è un film di controllo della qualità, quindi questo trattamento attento ha perfettamente senso.

Sono state esposte anche una serie di altre rispettabili edizioni limitate. “National Anthem” (LD/Variance) ha incassato 42.400 dollari in quattro location a New York e Los Angeles. Due documentari esclusivi sono stati proiettati anche a New York, con “Eno” (Film First) che ha incassato 14.446 dollari al Film Forum. La sua presentazione include una versione leggermente diversa in giorni diversi. “Abramorama” ha incassato 11.325 dollari (15.450 dollari in quattro proiezioni). Autodistribuito dai suoi registi, Water Brother: The Sid Abruzzi Story è uscito per due giorni (solo due proiezioni) a Newport, Rhode Island per 12.699 dollari (se le ulteriori proiezioni infrasettimanali del documentario sono esaurite, incasserà 25.000 dollari).

“Touch” (Focus) del veterano islandese Baltasar Kormákur ha avuto un’apertura più ampia, guadagnando 470.000 dollari in 316 proiezioni, mentre “Dandelion” (IFC) è riuscito a gestire solo 65.000 dollari in 446 proiezioni.

I primi 10

1. Sono spregevole 4 (Globale) Settimana 2; Lo scorso fine settimana numero 1

$ 44.650.000 (-40%) in 4.449 (+21) sale; Associazione genitori-insegnanti (media per sala): $ 10.036; Cumulativo: $ 211.102.000

2. Gambe lunghe (Neon) Nuovo – Cinemascore: C+; Metacritico: 78

$ 22.600.000 in 2.510 sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 9.004; Totale: $ 22.600.000

3. Dall’interno all’esterno 2 (Disney) Settimana 4; La settimana scorsa #2

$ 20.748.000 (-32%) in 3.815 (+55) sale; PTA: $ 5.439; Cumulativo: $ 572.792.000

4. Un posto tranquillo: primo giorno (Paramount) Settimana 3; La settimana scorsa #3

$ 11.800.000 (-43%) in 3.378 (-310) sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 3.493; Cumulativo: $ 116.229.000

5. Portami sulla luna (Sony) Nuovo – Cinemascore: A-; Metacritico: 52; Budget stimato: 100 milioni di dollari

$ 10.000.000 in 3.356 sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 2.980; Totale: $ 10.000.000

6. Cattivi ragazzi: cavalca o muori (Sony) Settimana 6; La settimana scorsa #5

$ 4.400.000 (-34%) in 2.200 (-444) sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 2.000; Cumulativo: $ 184.876.000

7. Horizon: una saga americana — Capitolo 1 (Fratelli Warner) Settimana 3; La settimana scorsa #6

$ 2.440.000 (-54%) in 2.587 (-747) sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 943; Cumulativo: $ 27.028.000

8. Maxine (A24) La seconda settimana; Lo scorso fine settimana #4

$ 2.071.000 (-69%) in 2.370 (-80) sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 874; Cumulativo: $ 11.776.000

9. Indiano 2 (Rete di distribuzione cinematografica) Novità – Budget stimato: 24 milioni di dollari

$ 1.969.000 in 525 sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 1.849; Totale: $ 1.969.000

10. Voce Speranza: la storia della trota opossum (Angelo) La seconda settimana; Lo scorso fine settimana #7

$ 1.300.000 (-56%) in 2.137 (-63) sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 627; Cumulativo: $ 9.700.000

Altri titoli specialistici/indipendenti

I film (film limitati, espansioni cinematografiche limitate) sono elencati per settimana di uscita, a partire da quelli usciti quella settimana; Dopo le prime tre settimane, vengono elencati solo i film il cui incasso supera i 5.000 dollari. Riportate le partiture metacritiche e preliminari dei festival cinematografici Quando disponibile.

Cantava, cantava (A24) Nuovo – Metacritic: 81; I festival includono: Toronto 2023, South by Southwest 2024

$ 137.119 in 4 sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 34.280

tocca (Focus) Novità – Metacritic: 70; I festival includono: Sydney 2024

$ 470.000 in 310 sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 1.487

inno nazionale (LD/Varianza) Nuovo – Metacritic: 72; I festival includono: South by Southwest 2023

$ 42.400 in 4 sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 10.600

Eno (Primo film) Nuovo – Metacritic: 60; I festival includono: Sundance 2024

$ 14.446 in un singolo teatro; Associazione genitori-insegnanti: $ 14.446

Fratello dell’acqua (Auto-distribuito) Nuovo – Metacritic:; I festival includono:

$ 12.699 (due giorni) in un teatro; Associazione genitori-insegnanti: $ 12.699

L’America sta bruciando (Abramorama) Novità – I festival includono: Tribeca 2024

$ 11.325 in un singolo teatro; Associazione genitori-insegnanti: $ 11.325; Totale cumulativo: $ 15.450

Made in England: i film di Powell e Pressburger (Cohen) Nuovo – I festival includono: Berlino, Tribeca 2024

$ 7.083 in un singolo teatro; Associazione genitori-insegnanti: $ 7.083

Dente di leone (IFC) Nuovo – Metacritic: 64; I festival includono: South by Southwest 2024

$ 65.538 in 446 sale; Associazione genitori-insegnanti: $147

uccidendo (Attrazioni lungo la strada) Settimana 2

$ 138.440 in 300 (-528) sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 461; Cumulativo: $ 1.047.000

Papà (Sony Pictures Classics) Settimana 3

$ 18.141 in 45 (-357) sale; Cumulativo: $ 845.641

la scorsa estate (Janus/Sideshow) Settimana 3

$ 24.000 in 24 (+17) sale; Totale cumulativo: $ 104.896

Thelma (Magnolia) Quarta settimana

$ 415.000 in 449 (-156) sale; Cumulativo: $ 7.731.000

Ciclisti (Focus) Quarta settimana; Anche su PVOD

$ 410.000 in 712 (-850) sale; Cumulativo: $ 20.341.000

Tipi di gentilezza (Esploratore) La quarta settimana

$ 324.000 in 730 (-190) sale; Cumulativo: $ 4.683.000

Janet Pianeta (A24) La quarta settimana

$ 45.684 in 41 (-49) sale; Cumulativo: $ 615.262

Luce fantasma (IFC) Quinta settimana

$ 20.552 in 46 (+2) sale; Cumulativo: $ 633.763

Sogni di robot (Neon) Settima settimana

$ 49.000 a 300 (+262); Cumulativo: $ 700.516