Lorenzo Musetti batte Taylor Fritz e affronta Novak Djokovic a Wimbledon

WIMBLEDON, Inghilterra – Quest’anno c’è un suono comune al torneo di tennis di Wimbledon, ed è comune tra sussurri sommessi e grida incoraggianti di “Vieni!” Applausi cortesi e talvolta anche applausi fragorosi. Questo suono è ritornato di nuovo all’inizio delle ultime due settimane, ed è continuato fino al decimo giorno, e rimarrà presente per almeno altri due giorni. Il suono non è affatto insolito all’All England Club, ma non si sentiva molto, da molto tempo.

Questo sarebbe il suono del grido di battaglia italiano: “Forza!”

Lo stadio n. 1 è abituato alla sua giusta dose di “Forza!” Che viene buttato dagli spalti in questo torneo, come è successo mercoledì quando la testa di serie n. 25 Lorenzo Musetti ha sbalordito la testa di serie n. 13 Taylor Fritz con un 3-6, 7-6 (7-5), 6-2, 3- 6, vince 6-1 nei quarti di finale, diventando così il quarto italiano a raggiungere le semifinali a Wimbledon, dopo Nicola Bertrangeli nel 1960, Matteo Berrettini nel 2021 e l’attuale testa di serie Jannik Sinner l’anno scorso.

Segue quegli uomini e, più recentemente, la sua connazionale Jasmine Paolini, la settima testa di serie qui che martedì ha sconfitto l’americana Emma Navarro in due set diventando la prima donna italiana a raggiungere le semifinali di Wimbledon.

Muzzetti e Paolini ce l’hanno fatta, con Wimbledon che è diventata la seconda volta nella storia che un uomo e una donna italiani hanno raggiunto le semifinali di uno Slam – la prima, ovviamente, è stata quando Paolini e Sinner ci sono riusciti all’Open di Francia l’ultima volta. mese.

La Paolini si è qualificata per affrontare la veterana Donna Vekic, che giovedì giocherà la sua prima semifinale nei quattro tornei maggiori alla sua quarantatreesima presenza nei tornei maggiori. Elena Rybakina del Kazakistan affronterà Barbora Krezhikova della Repubblica Ceca giovedì nell’altra semifinale femminile dopo aver vinto i quarti mercoledì. READ Justin Fields torna alla normalità con gli Steelers, rispecchiando i cambiamenti dei Bears

La ricompensa di Muzzetti per la sua vittoria – tenutasi davanti alla regina Camilla, che è uscita dal palco reale del campo centrale e si è unita all’onda ad un certo punto durante la partita – è stato un incontro con i reali del tennis. Novak Djokovic ha ottenuto una facile vittoria negli altri quarti di finale maschili mercoledì quando l’australiano Alex de Minaur si è ritirato prima della partita a causa di un infortunio all’anca.

Il divario tra i due appare ampio in termini di esperienza: Muzzetti (22 anni) disputerà la prima semifinale nei quattro tornei maggiori della sua carriera. Djokovic (37 anni) eguaglierà il record di Roger Federer per numero di presenze in una semifinale di singolare maschile a Wimbledon con 13 volte.

“Sicuramente conosce la superficie e il campo meglio di me”, ha detto Musetti con un sorriso.

Musetti ha avuto tutto il tempo per studiare l’erba negli ultimi dieci giorni, anche se forse non è una cosa positiva. La vittoria dell’italiano su Fritz è stata la seconda partita da cinque set giocata nel torneo, e lui entrerà in partita venerdì dopo aver trascorso in campo 15 ore e 53 minuti, mentre Djokovic sarà in condizioni relativamente buone.

Il serbo ha trascorso 10 ore e 6 minuti in campo e avrà un giorno in più per riposare dal ginocchio, operato il 5 giugno. Ha anche un record in carriera contro Muzzetti di 5-1 e recentemente è tornato a sconfiggere il giovane dopo essere stato sotto di lui due set a uno agli Open di Francia – tre anni dopo che Djokovic era tornato a battere Muzzetti dopo che l’italiano aveva condotto due set a zero e è stato eliminato al quinto set al Roland Garros.

Forse Muzzetti non vede l’ora di affrontare Djokovic sull’erba, tanto per cambiare.

Mercoledì si stava muovendo bene in una battaglia che raramente ha visto Fritz lasciare intenzionalmente la linea di fondo. READ Il processo di domenica si avvia verso un verdetto della giuria

Anche Fritz era in lizza per la sua prima apparizione in una semifinale del Grande Slam, ed è stato il giocatore più in voga dopo aver vinto il titolo in un torneo di riscaldamento sull’erba a Eastbourne, in Inghilterra, davanti a Wimbledon. Stava cercando vendetta per la sconfitta ai quarti di finale qui nel 2022, quando cadde in una maratona di cinque set contro Rafael Nadal, e mercoledì disse che era nervoso nel set di apertura.

Inizialmente non nervoso, il 26enne californiano ha iniziato la partita alla grande, dominando l’incontro con i suoi servizi impressionanti e potenti colpi da fondo campo.

Fortunatamente per Muzzetti, ha cercato di usare un po’ di varietà nel suo gioco contro Fritz. L’italiano è uno dei rari giocatori in tournée che utilizza il rovescio a una mano, ed è in grado di mescolare colpi tagliati, drop shot e colpi che cambiano la forma dello scambio di colpi, non solo il ritmo di gioco.

Il suo tocco non è stato abbastanza buono nel primo set e ha continuato a mandare la palla forte in rete, ma ha continuato ad andare avanti. Alla fine, questo frustrò Fritz.

“Probabilmente direi che per gli altri giocatori è stato peggio, come dire, non tutti i tiri sono uguali”, ha detto Musetti. “Soprattutto con un buon centrocampista come Taylor, se gioco piatto ogni volta, non sarò in grado di conquistare un punto.”

Fritz ha detto di essere stato disturbato dal vento sul campo 1 e di aver trovato difficile giocare il suo gioco di potere contro la variegata formazione di Muzzetti. L’americano ha detto all’inizio di questa settimana che preferisce giocare sull’erba perché premia istantaneamente i colpi potenti, vale la pena rischiare di scatenare la massima potenza in un singolo colpo da fondo campo. READ Joey Chestnut: Al campione di hot dog è stato vietato di partecipare al Concorso di pastori vegetariani di Nathan

Ma tra le condizioni del suo servizio e il sottile cambio di palla ricevuto da Muzzetti, Fritz non è riuscito a trovare il suo ritmo. Musetti non aveva bisogno di giocare la partita più pulita della sua carriera. Doveva solo continuare a indovinare Fritz.

“Pensavo che la cosa più importante per me quando gioco contro un giocatore che gioca come lui, è che ho davvero bisogno di essere in grado di impostare ed essere in grado di generare potenza, come decidere dove voglio colpire il tiro,” Fritz ha detto. “Devo essere molto preciso perché non sarai in grado di colpire forte la palla dai pezzi morti.”

Fritz proverà a riorganizzarsi alle Olimpiadi di Parigi a partire dalla fine di questo mese, ma ha detto di essere un po’ preoccupato per l’infortunio subito agli Open di Francia che lo ha colpito più quando scivola sulla terra battuta che quando si muove sul prato.

Ha detto di soffrire di un’ernia sportiva, conosciuta anche come ernia sportiva, che di solito si verifica nella zona dell’inguine o del basso addome.

“È stato molto meglio perché non potevo scivolare sull’erba. È un infortunio che mi dà davvero fastidio quando pattino e mi separa molto le gambe”, ha detto Fritz.

Per quanto riguarda Muzzetti, attende con ansia il suo settimo incontro con Djokovic come un giocatore più maturo, esperto e realizzato rispetto all’ultima partita agli Open di Francia. Ha descritto la vittoria di mercoledì come il giorno più bello della sua carriera, una vittoria alla quale attribuisce tutte le lezioni apprese in passato perdendo contro giocatori come Djokovic.