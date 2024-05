L'osservatorio più alto della Terra, situato sulle Ande in Cile, è stato finalmente aperto

Un nuovo telescopio descritto come il sito astronomico più alto del mondo è ufficialmente aperto al pubblico.

L'Osservatorio di Atacama dell'Università di Tokyo, o TAO, concepito per la prima volta 26 anni fa per studiare l'evoluzione delle galassie e degli esopianeti, si trova sulla cima di un'alta montagna nelle Ande cilene a 5.640 metri (18.500 piedi) sul livello del mare. Supera addirittura l'altezza della struttura Atacama Large Millimeter Array Che si trova ad un'altitudine di 5.050 metri (16.570 piedi).

TAO si trova in cima al monte Cerro Chajnantor nell'Atacama, il cui nome significa “luogo di partenza” nella lingua Kunza ormai estinta della comunità indigena Likan Antai. L’alta quota della regione, l’atmosfera sparsa e il clima perennemente secco sono mortali per gli esseri umani, ma rappresenta un ambiente eccellente per i telescopi a infrarossi come TAO dove la precisione dell’osservazione dipende dai bassi livelli di umidità, che rendono l’atmosfera terrestre trasparente alle lunghezze d’onda dell’infrarosso.

Yuzuru Yoshi, professore all’Università di Tokyo in Giappone e alla guida del TAO dal 1998, ha affermato in un articolo che costruire il telescopio sul monte Chajnantor “è stata una sfida incredibile, non solo tecnicamente, ma anche politicamente”. dichiarazione . “Ho collaborato con gli indigeni per garantire che i loro diritti e le loro opinioni fossero presi in considerazione, con il governo cileno per ottenere il permesso, con le università locali per la cooperazione tecnica e persino con il Ministero della Salute cileno per garantire che le persone possano lavorare a questa altitudine in modo sicuro.”

“Grazie a tutti i soggetti coinvolti, la ricerca che sognavo potrebbe presto diventare realtà e non potrei essere più felice”, ha aggiunto.

Il telescopio TAO da 6,5 ​​metri è costituito da due strumenti scientifici progettati per osservare l'universo nella luce infrarossa, che è una radiazione elettromagnetica con una lunghezza d'onda più lunga della luce visibile ma più corta delle microonde.

Uno degli strumenti chiamati Nuoto Immaginirà le galassie dall'inizio dell'universo per capire come si sono coalizzate dalla polvere e dal gas originali, un processo i cui dettagli rimangono misteriosi nonostante decenni di ricerca.

Il secondo, chiamato MIMIZUKU, aiuterà a raggiungere l'obiettivo scientifico generale studiando i dischi di polvere primordiali in cui si formano stelle e galassie, secondo i ricercatori. Piano di missione .

“Quanto migliori sono le osservazioni astronomiche della realtà, tanto più accuratamente saremo in grado di riprodurre ciò che vediamo attraverso i nostri esperimenti sulla Terra”, ha detto Reiko Seno, una studentessa laureata dell'Università di Tokyo e ricercatrice del TAO. dichiarazione. “Spero che la prossima generazione di astronomi utilizzi TAU e altri telescopi terrestri e spaziali per fare scoperte inaspettate che mettono alla prova la nostra attuale comprensione e spiegano l'inspiegabile”, ha aggiunto Masahiro Konishi, ricercatore associato presso l'Università di Tokyo.

Prima di costruire il telescopio appena aperto, Yoshi e i suoi colleghi hanno anche assemblato e utilizzato un telescopio da 1 metro sulla cima della montagna nel 2009. Il piccolo telescopio, chiamato miniTAO, ha ripreso il centro della Via Lattea, la nostra galassia natale. Due anni dopo, miniTAO ha ricevuto un premio Guinness dei primati L'osservatorio astronomico più alto della Terra.

Le immagini miniTAO mostrano un denso ammasso di stelle vicino al centro della nostra galassia a circa 26.000 anni luce dalla Terra, dove si nasconde un buco nero supermassiccio (a sinistra), e un ammasso pentagonale di stelle giovani e massicce situato a meno di 100 anni luce dalla Terra. centro galattico (a destra). (Credito immagine: collaborazione TAO)

Sebbene l'osservatorio sia in discussione da 26 anni, i lavori sul sito sono iniziati solo nel 2006, quando Prima strada di accesso La cima del monte Chajnantur è stata asfaltata e subito dopo è stato installato un monitor meteorologico.