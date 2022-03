Luann de Lesseps ammette di essere stata cacciata dal piano bar: “Le mie lotte con l’alcol sono reali!”

Luann de Lesseps ha affrontato la “verità” e ha ammesso di essere stata cacciata da un piano bar gay all’inizio di questa settimana mentre condivideva lunghe scuse per le sue azioni e le persone coinvolte nell’incidente della Townhouse.

La star del reality, 56 anni, ha precedentemente negato le accuse durante un’intervista esclusiva con DailyMail.com giovedì, ma è stata costretta a rendere conto del passato mentre sabato mattina si è recata su Instagram per confermare la sua uscita dall’establishment di Manhattan. Mercoledì notte.

“Questa settimana, dopo uno sfortunato incidente, ho affrontato la verità”, ha scritto. Voglio scusarmi con il personale di Townhouse e chiunque altro mi abbia offeso per il mio comportamento.

Saab: Luann de Lesseps ha affrontato “la verità” e ha ammesso di essere stata cacciata da un piano bar gay all’inizio di questa settimana in cui ha condiviso lunghe scuse per le sue azioni e le persone coinvolte nell’incidente a Townhouse; Visto nel 2021

Ovviamente la mia lotta con l’alcol è reale! Anche se ho fatto grandi progressi nel corso degli anni, ci sono stati momenti in cui non sono stato all’altezza. È un giorno alla volta! Sono in via di guarigione e sto adottando misure per garantire che ciò non accada di nuovo.

“Sono grata alla mia famiglia e ai miei amici per il loro continuo supporto”, ha aggiunto.

Luanne inizialmente ha negato di essere stata espulsa da Townhouse – con fonti che affermavano di avere il “monopolio” sul pianoforte e di cantare “ubriaca” – mentre stava parlando esclusivamente a DailyMail.com giovedì.

“Sono uscita sentendomi tutta Giovanni, ma ovviamente i soldi non possono comprare un corso, soprattutto con un pubblico che non apprezza la mia musica”, ha detto via email, aggiungendo che “certamente non c’è più un’icona per ragazze”.

READ Benedict Cumberbatch risponde alle critiche di Sam Elliott ONESTA: Giovedì, la star della realtà 56enne ha negato le accuse durante un’intervista esclusiva con DailyMail.com, ma ha dovuto rendere conto del passato mentre sabato mattina si è rivolta a Instagram per confermare di essere stata dimessa dall’establishment. A Manhattan un mercoledì sera

“Ma vivo per vedere un altro giorno: uno stile di vita elegante!” Ha continuato, riferendosi al titolo del suo singolo, Chic C’est la Vie. Notti divertenti dal vivo a New York City.

Sesta pagina In precedenza è stato riferito che la star di Real Housewives Of New York City è stata espulsa da Townhouse dopo aver cantato da ubriaco diverse canzoni al pubblico.

Una fonte ha affermato: “Luann pensava di fare il suo lavoro”. Ho provato a cantare [her own song] I soldi non possono comprarti la classe, ma loro non lo sapevano, conoscono gli standard.

E hanno continuato: la pianista ha detto: “Non conosco la canzone”, ha risposto: “È un successo!”

“Sono uscita sentendomi tutta Giovanni, ma i soldi ovviamente non possono comprare una lezione, soprattutto con un pubblico che non apprezza la mia musica”, ha detto inizialmente via email, riferendosi a una delle sue canzoni.

“Non è lo standard di Cole Porter, non è da qualche parte oltre l’arcobaleno”, ha aggiunto la fonte riguardo al brano, che secondo quanto riferito ha venduto 19.000 copie digitali.

L’ex contessa sembrava ubriaca e stava “rilasciando versioni miste di canzoni”, sebbene la folla fosse apparentemente stufo delle sue buffonate e “le fischiettava”, ha affermato una seconda fonte.

Notano che una serie di drag queen, tra cui Tiffany Ann Cook, SHINee Penny, Lorraine Order e Chandelier, erano tra il pubblico.

Un’altra fonte ha affermato che l’atmosfera al piano bar si è inasprita quando Luann ha iniziato a urlare al gay: “Non mi conosci! Sono una star del cabaret!”

Apparentemente, il videoclip della sera che il post ha visto include una clip della star di RHONY che grida “Vaffanculo” nel microfono.

Page Six aveva precedentemente riferito che la star di Real Housewives Of New York City era stata espulsa da Townhouse dopo aver cantato da ubriaca diverse canzoni a un pubblico; Visto nel 2019 a New York City

Una fonte ha affermato che Luann “ha urlato ad altri clienti al microfono”, prima di essere “licenziata per i suoi rapporti con i clienti dei pub”.

Luann ha detto a Page Six che lei e il produttore di Kinky Boots Jim Kierstead sono arrivati ​​insieme intorno alle 22:30, quando “c’era un gruppo di persone che cantava ed era una folla divertente e chiassosa”.

Dopo che lui l’ha esortata a cantare un po’, ha detto di aver cantato alcune delle canzoni di Broadway che stavano suonando.

“Mi sono reso conto di essere un po’ pieno, ma ci stavamo divertendo e si stava facendo tardi. Stavo provando ed ero dell’umore giusto per cantare alcune canzoni”. e poi siamo partiti verso mezzanotte, le 23:30 sera”

Non standard: le fonti hanno detto che cantava le sue canzoni, che i suoi sponsor non conoscevano, e suonava ubriaca. Luann ha ammesso di essere “paffuta” e il suo amico, il produttore di Kinky Boots Jim Kierstead, ha affermato di essere andata via con lui da sola; Visto nel 2019 a New York City

Kierstead ha affermato che se ne sono andati da soli, piuttosto che fare il boot.

“Dopo la festa di compleanno di un personaggio teatrale a New York, Luann ed io siamo andati a bere qualcosa la sera in una casa di campagna”, ha detto. Ha incontrato orde di suoi fan ed è stata convinta a cantare per loro.

“Sono stato finalmente in grado di portarla a casa perché avevo un giovedì mattina presto per un nuovo seminario di musica”, ha continuato Kierstead. “Certo, è stato il tesoro della palla come al solito.”

Una delle sue amiche ha affermato nel post che la cantante di cabaret, che ha una storia di problemi con l’alcol, stava cercando di rimanere in salute e di prendere le cose giorno dopo giorno.

In particolare, la star è stata arrestata nel 2017 con l’accusa di avvelenamento incontrollato, resistenza all’arresto, aver colpito un ufficiale e minacciato un dipendente del governo mentre era a Palm Beach, in Florida.

Il cantante di cabaret ha una storia di problemi con l’alcol. È stata arrestata nel 2019 con l’accusa di aver preso a calci un agente di polizia mentre era ubriaca; visto nel 2019

Dopo aver litigato con la legge, è entrata in un programma di trattamento dell’abuso di alcol e l’anno successivo ha accettato di dichiararsi colpevole di accuse di reato minore in cambio di un’accusa di aver colpito un agente – presumibilmente prendendo a calci un agente di polizia – per farla cadere.

Come parte della sua condanna, a Luann è stato ordinato di svolgere 50 ore di servizio alla comunità e di partecipare ad almeno due riunioni di Alcolisti Anonimi.

Nel luglio 2018, si è seduta alla festa di reunion dei RHONY mentre stava andando in riabilitazione.