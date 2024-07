Luciano Acosta è fuori dalla formazione di Cincinnati dopo la sconfitta contro i Chicago Fire

Non è insolito che l’allenatore dell’FC Cincinnati si rifiuti di tenere una conferenza stampa dopo la partita. In effetti, ciò non era mai successo prima della partita di mercoledì contro i Chicago Fire.

Ma la scelta di Pat Noonan di non parlare con i media nonostante abbia ricevuto un cartellino rosso a fine partita riflette l’atmosfera attorno agli eventi della notte al TQL Stadium.

L’FC Cincinnati ha perso contro Chicago con un gol netto segnato dai suoi giocatori al 69′. Prima di quel momento, l’FC Cincinnati stava lottando duramente per ottenere la vittoria nonostante l’assenza del suo fuoriclasse Luciano Acosta per infortunio e la squalifica del suo difensore centrale. , Miles Robinson, che ora partirà per partecipare a un torneo di calcio maschile alle Olimpiadi di Parigi.

Il difensore del Cincinnati FC DeAndre Yedlin ha dichiarato: “Ci aspettiamo di vincere ogni partita, non importa chi affrontiamo in campo. Da quando sono entrato in questo club, ho notato che le fondamenta del club sono il duro lavoro, la competizione, l’impegno e poi le piccole cose che si sommano a questo: le cose che Lucho può fare, tirare fuori cose dal cappello e per qualche motivo nelle ultime partite sembrava che non fosse giusto e nessuno dall’esterno può aggiustarlo e tocca a guardare in profondità all’interno della squadra e scoprire “Riacquista quella competitività”.

Non solo la squadra di Cincinnati perse, ma abbandonò il campo dopo l’espulsione dei difensori Alvas Powell e Noonan. Entrambi i giocatori avrebbero meritato un’ammonizione e sono stati espulsi in ritardo.

Powell ha ricevuto due cartellini gialli di fila all’88 ‘a causa di ripetuti spintoni quando la palla lasciava il campo. Sembra che Noonan abbia ricevuto il suo secondo cartellino giallo a causa della sua protesta contro le decisioni dell’arbitro Filip Dojic in una notte che ha visto il suo club fischiare 17 falli rispetto ai soli otto falli della squadra Fire.

Dopo aver ricevuto il cartellino rosso, Noonan è salito sul tetto del campo e sembrava continuare la discussione con Dojic.

Yedlin ha detto dopo la partita in cui è stato espulso Noonan: “Non so cosa abbia detto o cosa sia successo, ma alla fine questo non ci impedisce di continuare a credere nelle nostre capacità e di provare a segnare purtroppo , nelle ultime due settimane… abbiamo perso molti leader, ma la questione è: “Spetta agli altri giocatori farsi avanti e diventare leader adesso. È così che nascono le grandi squadre ed è così che rimangono le grandi squadre”.

Tutto questo è stato preceduto dal gol di Brian Gutierrez per Chicago al 69′, che si è rivelato decisivo. Il difensore di Cincinnati Kip Keller ha gestito male la palla con la testa vicino al centro del campo, il che ha portato a un contropiede di Chicago e Gutierrez che ha segnato un gol facile.

Il gol è stato particolarmente deludente perché ha annullato la prestazione del Cincinnati FC, che per tutto il secondo tempo sembrava meritato di vincere.

Il giocatore di Cincinnati Gerardo Valenzuela ha dichiarato: “Penso che li abbiamo battuti per gran parte della partita. Abbiamo commesso un errore e loro hanno segnato il loro gol, ma è quello che è successo. Avremmo potuto sfruttare le opportunità che abbiamo avuto… La prestazione della squadra è stata bene, ma non abbiamo raggiunto il risultato desiderato.”

La media dei gol previsti dell’FC Cincinnati per partita era di 1,6. Chicago ha concluso la partita con un 2,2 xG, che è una misura della probabilità di segnare un gol con un dato tiro.

Conseguenze della perdita per il Cincinnati Football Club

Il record del Cincinnati FC è sceso a 15 vittorie, 6 sconfitte e 3 sconfitte. Il club ha subito anche una seconda serie di sconfitte consecutive nel 2024.

L’ultima sconfitta della squadra è avvenuta in due partite consecutive lo scorso aprile, che rappresenta la prima serie di sconfitte consecutive dal 2022.

L’FC Cincinnati ha ceduto anche il primo posto nella corsa allo Scudo dei tifosi della MLS. L’Inter Miami CF ha ottenuto la vittoria riportandola al primo posto, circa dieci giorni dopo che la FCC ha sconfitto il Miami 6-1 al TQL Stadium.

Powell e Noonan saranno squalificati per la partita di sabato contro i New York Red Bulls alla Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey.

L’ultima assenza di Noonan risale all’arbitraggio di una partita per l’FC Cincinnati il ​​12 luglio 2023, giocata anche contro i Red Bull alla Red Bull Arena. Il vice allenatore Dominic Kinnear era l’allenatore capo ad interim per quella partita. Non era chiaro mercoledì scorso come Cincinnati avrebbe gestito la sua situazione di allenatore per la partita di sabato.

La cosa più importante è che il Cincinnati Football Club proverà alla Red Bull Arena a porre fine alla serie di sconfitte consecutive nelle ultime due partite.

“Stiamo attraversando un momento difficile”, ha detto Yedlin. “E sono sicuro che anche Noonan sia frustrato. È frustrante per tutti, ma alla fine non sono mai stato in una situazione come questa in cui la negatività è la cosa principale. è una cosa che ti tira fuori da una situazione. Dobbiamo rimanere positivi e guardare avanti alla prossima partita.” .

*** *** ***

Aggiornamenti live durante la partita:

L’FC Cincinnati era a corto di giocatori ma stava ancora spingendo per un gol. Ma dopo aver subito un gol al 69′, la squadra ha cominciato inaspettatamente a crollare e il risultato ha assunto un carattere nettamente negativo a causa di due cartellini rossi. L’FC Cincinnati è sceso al 15-6-3 e ha ceduto il primo posto nella classifica Supporters’ Shield.

L’allenatore dell’FC Cincinnati ha ricevuto il suo secondo cartellino giallo della partita per protestare contro l’arbitraggio di Filip Dojic. Noonan è sceso in campo per ottenere i soldi che meritava. Salterà la partita di sabato contro l’RB New York.

Gli alterchi fisici si sono trasformati in frustrazione e in alcuni spintoni per Alvis Powell di Cincinnati. Di conseguenza, ha ricevuto due cartellini gialli dall’arbitro Filip Dojic. Cincinnati chiuderà la partita in dieci uomini.

Il tentativo di testa di Kip Keller vicino al centrocampo ha visto la palla rimbalzare indietro, passando la palla a Chicago. Grazie ad una corsa in solitaria, Brian Gutierrez ha segnato facilmente il primo gol.

All’improvviso, Cincinnati sembrava che avessero voglia di segnare gol. Luca Orellano ha iniziato a trovare spazio per girare e Yuya Kubo ha iniziato a trovare altri spazi. Anche Sergio Santos è entrato in partita per iniziare il secondo tempo. Cincinnati non si accontenterà di sopravvivere alla partita con un pareggio.

La prestazione dell’FC Cincinnati si è stabilizzata dopo un’evidente tensione all’inizio della partita. Alla fine, l’FC Cincinnati ha controllato il 60% della palla ed è riuscito a segnare diversi buoni gol. Ma la squadra sembra non avere molti giocatori eccezionali.

Un calcio piazzato dal lato ovest del TQL Stadium verso l’estremità sud ha provocato quattro tiri separati consecutivi per l’FC Cincinnati. Due palloni sono stati respinti dalla linea di porta mentre Chicago si affrettava disperatamente per allontanare la palla dal pericolo. Gli ultimi quattro tiri della serie di Cincinnati sono andati a Pavel Bucha, ma sono scivolati larghi e fuori dal campo.

Progressi lenti per il Cincinnati Football Club (19′)

Cincinnati e Chicago hanno dimezzato il possesso palla, secondo le statistiche del tabellone, ma FCC aveva appena segnato il primo tiro, che proveniva da Yamil Asad e non rappresentava una grande minaccia.

Né Lucho né Myles Robinson al Cincinnati Football Club (1′)

Siamo ora nella TQL e l’FC Cincinnati sta avendo alcuni problemi con la formazione titolare a causa delle assenze di Luciano Acosta (infortunio) e Myles Robinson (squalifica). In qualsiasi altra serata, preferiresti che l’FC Ccinnati giocasse a Chicago? Stasera? Vedremo.

Le formazioni iniziali di FC Cincinnati e Chicago Fire