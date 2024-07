L’Ucraina afferma di aver abbattuto un bombardiere supersonico Tu-22M3 a 1.100 miglia all’interno della Russia.

L’Ucraina ha dichiarato di aver abbattuto un bombardiere supersonico Tupolev Tu-22M3 a 1.800 miglia dal suo confine, un record, secondo quanto riportato dal quotidiano Ukrainska Pravda. La notizia è stata data sabatoCitato da fonti del Servizio segreto della difesa ucraino.

Le fonti affermano che l’Ucraina ha utilizzato droni da ricognizione per bombardare l’aeroporto di Olenya a Murmansk, nella Russia nordoccidentale, che secondo loro era “la base aerea strategica degli occupanti russi”.

Se confermato, ciò rappresenterebbe l’attacco più profondo al territorio russo effettuato dall’Ucraina dall’inizio della guerra, e solleverebbe anche importanti interrogativi sulla difesa aerea russa.

Si prevede che questo supererà il precedente record di oltre 800 miglia, stabilito a maggio quando l’Ucraina si è scontrata con una raffineria di petrolio a Salavat, nella repubblica russa del Bashkortostan.

Le immagini satellitari dell’aeroporto di Olenya, esaminate da Business Insider, mostrano un gran numero di attentatori sul posto.

Il blogger della difesa David Ax È stato segnalato La base aerea di Olenya ospita regolarmente circa 63 aerei Tu-22M3, 55 Tu-95 e 17 Tu-160.



Immagine satellitare della base aerea di Olenya che mostra una massa di bombardieri russi. Google Earth





Il Ministero della Difesa ucraino non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Business Insider. Come riportato da Bloomberg È stato segnalato attacco, secondo una persona che ha familiarità con l’operazione.

Il Ministero della Difesa russo non ha commentato queste notizie.

Negli ultimi mesi l’Ucraina ha intensificato gli attacchi contro gli aeroporti russi.

Mick Ryan, un generale dell’esercito australiano in pensione, ha scritto Sottostack All’inizio di quest’anno, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha avvertito che tali attacchi potrebbero “costringere la Russia a rivalutare le sue risorse di difesa aerea, nonché a ridistribuire queste risorse lontano da dove sono maggiormente necessarie”.

Ma l’attacco a Olenya, se confermato, indica che gli aerei russi sono vulnerabili anche all’interno del territorio russo.



Bombardiere Tu-22M3. Servizio stampa del Ministero della Difesa russo tramite The Associated Press, fascicolo





Tu-22M3

Il Tu-22M3 è un “lanciamissili ipersonici a lungo raggio” progettato per distruggere obiettivi marittimi e terrestri utilizzando missili guidati e bombe aeree, secondo il produttore. Tupolev sito web.

Il capo dell’intelligence della difesa dell’Ucraina, Kirilo Budanov, ha detto in precedenza: BBC Ucraina Ha aggiunto che gli aerei dell’era sovietica trasportavano missili Kh-22, aggiungendo che le munizioni “probabilmente hanno portato la maggior quantità di distruzione” a Odessa, nel sud dell’Ucraina.

L’Ucraina ha dichiarato di aver abbattuto il primo Tu-22M3 della guerra lo scorso aprile in una base aerea nel sud della Russia, a circa 200 miglia dall’Ucraina.

Un video clip condiviso sul sito web di X mostrava l’attentatore cadere in cielo.

Nella notte del 19 aprile 2024, la Russia ha lanciato un attacco combinato missilistico e droni contro l’Ucraina. Come risultato di un’operazione speciale, per la prima volta, unità missilistiche antiaeree, in collaborazione con la Direzione principale dell’intelligence dell’Ucraina, hanno distrutto un Tu-22M3… pic.twitter.com/9sVpXDqnqY — WarTranslated (Dmitry) (@wartranslated) 19 aprile 2024

Il servizio di sicurezza federale russo ha dichiarato all’inizio di questo mese di aver sventato un complotto ucraino per dirottare un Tupolev Tu-22M3 e portarlo in Ucraina.

Il Servizio di sicurezza federale russo ha dichiarato sul suo sito web: “L’intelligence ucraina intendeva reclutare un pilota militare russo in cambio di una ricompensa finanziaria e fornirgli la cittadinanza italiana, per convincerlo a volare e far atterrare una portaerei missilistica in Ucraina”. Reuters È stato segnalato.