L’Ucraina ha richiesto assistenza militare. Ecco come aiutano gli alleati

L’assistenza militare fornita all’Ucraina fino ad oggi include armi che vanno dai droni portatili ai complessi sistemi missilistici a lungo raggio.

Droni a serramanico. Piccoli droni portatili chiamati kamikaze che trasportano testate ed esplodono all’impatto. Il modello più piccolo può raggiungere un obiettivo fino a sei miglia, secondo il produttore di droni, AeroVironment. Non è chiaro quale taglia gli Stati Uniti invieranno in Ucraina.

Missili antiaerei Stinger. Questi missili antiaerei termici hanno una portata di circa cinque miglia e 11.000 piedi. Fondamentalmente, i missili Stinger possono distinguere tra aerei ostili e amici.

Lancia armi anticarro. Questo sistema missilistico a spalla può essere lanciato da un solo soldato e ha una portata di 8.200 piedi.

Sistemi anti-corazza AT-4. Questa arma anti-armatura svedese è “leggera, a colpo singolo e completamente usa e getta”, secondo l’azienda che la produce, Questa arma anti-armatura svedese è “leggera, a colpo singolo e completamente usa e getta”, secondo l’azienda che la produce, Saab Bofors Dinamica

Sistema missilistico di difesa aerea Patriot. Gli Stati Uniti hanno anche consegnato questo mese alla Polonia due sistemi di difesa missilistica volti a scoraggiare la Russia e rafforzare la sicurezza della Polonia tra i timori occidentali che il conflitto ucraino possa estendersi ai paesi alleati della NATO.

Sistema missilistico di difesa aerea Patriot – Patriot significa “ Radar di tracciamento progressivo dell’array per l’intercettazione del bersaglio Progettato per contrastare e distruggere missili balistici a corto raggio, velivoli avanzati e missili da crociera.

La batteria include missili e stazioni di lancio, un array radar che rileva e traccia i bersagli e una stazione di controllo dell’ingaggio, secondo la Missile Defense Alliance.

altri verbi

Oltre agli aiuti militari all’Ucraina, gli Stati Uniti ei loro alleati della NATO hanno emesso una serie di sanzioni contro la Russia.

mettilo nel . Stati Uniti, Unione Europea, Regno Unito e Canada hanno annunciato che imporranno sanzioni contro il presidente russo Vladimir Putin e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

Veloce. Gli Stati Uniti, l’Unione Europea, il Regno Unito e il Canada hanno bandito alcune banche russe da SWIFT, una rete ad alta sicurezza che facilita i pagamenti tra 11.000 istituti finanziari in 200 paesi.

Stato di nazione più favorita. La Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge per La Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge per Sospensione dei normali rapporti commerciali con la Russia. Il voto finale è stato 424 contro 8 con un forte sostegno bipartisan alla normativa, che passerà poi al Senato.

Energia e petrolio. Funzionari dell’Unione Europea Funzionari dell’Unione Europea blocco ha detto Quest’anno ridurrà di due terzi le importazioni russe di gas naturale e l’Unione europea ha annunciato un piano per ottenere l’indipendenza energetica da Mosca “prima del 2030”. Ciò separerebbe l’Europa dal più grande fornitore unico di energia.

separatamente, Presidente Joe Biden annunciato Embargo petrolifero russo Importazioni di gas naturale e carbone negli Stati Uniti. Martedì il governo del Regno Unito ha dichiarato che avrebbe eliminato gradualmente le importazioni di petrolio russe entro la fine del 2022 e stava esplorando modi per porre fine anche alle importazioni di gas naturale.

Gasdotto Nord Stream 2. La Germania ha sospeso la certificazione del gasdotto Nord Stream 2 dopo le azioni di Mosca.

Ordini inevasi ucraini

Mentre la micidiale invasione russa continuava, Zelensky richiese alcune misure che gli alleati occidentali temevano li avrebbero messi in conflitto diretto con il Cremlino e intensificato la guerra.

No-fly zone. Zelensky ha ripetutamente invitato gli alleati dell’Ucraina a creare un file Zelensky ha ripetutamente invitato gli alleati dell’Ucraina a creare un file No-fly zone attraverso il paese. Una no-fly zone è un’area in cui alcuni aeromobili non possono volare per una serie di motivi. Nel contesto di un conflitto come quello in Ucraina, ciò significherebbe probabilmente un’area in cui gli aerei russi non possono volare, per impedire loro di lanciare attacchi aerei contro l’Ucraina.

Il problema delle no-fly zone militari è che devono essere imposte da una forza militare. Se un aereo russo vola in una no-fly zone della NATO, le forze della NATO dovranno agire contro quell’aereo. Queste azioni potrebbero includere sparare all’aereo fuori dal cielo. Questo sarebbe, agli occhi della Russia, un atto di guerra della NATO e suscettibile di esacerbare il conflitto.

Sistemi di difesa missilistica S-300. Questo sistema missilistico terra-aria può colpire bersagli più alti e più lontani dei missili Stinger per i quali è stato progettato.

La Slovacchia ce l’ha Approvato provvisoriamente fornire all’Ucraina un importante sistema di difesa aerea dell’era sovietica per aiutare a difendersi dagli attacchi aerei russi, secondo tre fonti informate. Ma gli Stati Uniti e la NATO stanno ancora discutendo su come colmare le capacità di difesa di questo paese e il trasferimento non è stato ancora assicurato.

Aerei da combattimento MiG. All’inizio di questo mese, gli Stati Uniti hanno rifiutato All’inizio di questo mese, gli Stati Uniti hanno rifiutato Suggerimento dalla Polonia per trasportare il suo aereo da combattimento MiG-29 negli Stati Uniti per la consegna in Ucraina.

In una dichiarazione, il segretario stampa del Pentagono John Kirby ha affermato che gli Stati Uniti non credono che la proposta della Polonia sia “accettabile” e che sia troppo rischiosa.

“La prospettiva di caccia “a disposizione del governo USA” in uscita da una base USA/NATO in Germania per volare nello spazio aereo conteso con la Russia sull’Ucraina solleva serie preoccupazioni per l’intera NATO”, ha affermato Kirby.