Luka Doncic, i Mavericks sfuggono alla vittoria in finale contro i Celtics

DALLAS – Kyrie Irving ha promesso che i Dallas Mavericks, di fronte alla possibilità di un inaspettato successo per mano dei Boston Celtics, avrebbero acceso il “bazooka” e “fatto i nostri colpi” con la loro stagione appesa a un filo. A quanto pare, i Mavericks hanno giocato con molta libertà durante una vittoria per 122-84 in Gara 4 all’American Airlines Center venerdì, con Derek Lively II che ha dato inizio alla festa sparando un tiro solitamente riservato ai suoi compagni di squadra. Il debuttante, chiamato in campo all’inizio del primo quarto, ha centrato il suo primo tentativo da tre punti della stagione dall’angolo destro portando Dallas in vantaggio per 13-11 a metà del primo tempo.

I Mavericks non si sono mai guardati indietro, costruendo un vantaggio a doppia cifra nel primo quarto e portandosi in vantaggio per 61-35 nel primo tempo contro i Celtics, che avranno la loro seconda possibilità per il loro primo titolo dal 2008 durante Gara 5 lunedì al TD Garden. L’imbarazzante prestazione di Boston per mancata presentazione ha segnato la terza peggiore sconfitta ai playoff nella storia della franchigia, superata solo da una sconfitta di 47 punti contro gli Orlando Magic nel 1995 e da una sconfitta di 44 punti contro i Cleveland Cavaliers nel 2017. Vittoria di 38 punti di Dallas è stato il secondo margine di playoff più grande nella storia della franchigia.

"Non dobbiamo complicare le cose", ha detto l'allenatore dei Mavericks Jason Kidd. "Non è un intervento chirurgico, il nostro gruppo era pronto, abbiamo preso posizione. La cosa più difficile in questo campionato è chiudere la porta a un gruppo che non ha nulla da perdere. [The Celtics] Lascia andare la corda troppo presto.

Le triple di Lively non sono state del tutto senza precedenti – ne ha realizzate due durante la sua stagione da rookie alla Duke – ma hanno soddisfatto un pubblico di casa ansioso e hanno alleggerito l’atmosfera dei Mavericks, che avevano faticato a segnare nelle prime tre partite della serie e assorbito critiche significative sulla scia del fallo di Luka Doncic alla fine di una terza partita serrata.

Con la pressione temporaneamente allentata, Doncic ha concluso con 29 punti, record della partita, oltre a cinque rimbalzi e cinque assist in soli 33 minuti, e Dallas ha raggiunto un punteggio elevato per la prima volta contro la forte difesa di Boston. Cinque Mavericks hanno segnato in doppia cifra, e i Mavericks hanno segnato 15 punti su 37 (40,5%) con la tripla: la loro migliore prestazione al tiro dal campo nelle finali.

“[Doncic] “Stava facendo tutto per noi”, ha detto Kidd. “Stasera ha giocato la sua partita. Abbiamo parlato di giocare più velocemente e ho pensato che fosse lui a stabilire il ritmo per noi. Non c’era Luca diverso lì. È stato fantastico. È stato grandioso. È uno dei migliori giocatori al mondo. Come per quanto vogliamo criticarlo, è un grande giocatore.”

Il centro dei Celtics Kristaps Porzingis ha saltato la sua seconda partita consecutiva per un infortunio alla caviglia sinistra, e i Mavericks hanno regolarmente approfittato della sua assenza creando opportunità di qualità nell’area. Irving ha aggiunto 21 punti, sei assist e quattro rimbalzi per porre fine a una serie personale di 13 sconfitte consecutive contro la sua ex squadra, i Celtics.

Dopo che l'allenatore dei Celtics Joe Mazzola ha passato gli ultimi tre giorni a predicare contro la stagnazione mentale, l'attacco della sua squadra è iniziato piatto per poi diminuire ulteriormente man mano che la partita si svolgeva. Jayson Tatum ha segnato 15 punti – tutti nel primo tempo – ma non è bastato a Boston per guadagnare la sua prima vittoria in finale dalla stagione 2017-18 con i Golden State Warriors. Jaylen Brown, uno dei primi candidati MVP delle finali, ha avuto una prestazione deludente con 10 punti al tiro 3 su 12, sembrando fuori sincrono dalla punta di apertura.

“Penso che questo sia il momento più depresso della serie”, ha detto Tatum. “[This was] Il lavoro peggiore è avere il nostro spazio in attacco, e [not] Fare quello che volevamo fare invece di quello che ci costringevano a fare. Abbiamo fatto un ottimo lavoro nelle prime tre partite. Non l’abbiamo fatto noi.”

Mentre migliaia di tifosi dei Celtics si riversavano in Texas sperando di festeggiare il titolo, le loro aspettative pre-partita lasciarono il posto a un crollo delle loro spalle all’inizio del secondo tempo. Boston ha subito la sua prima sconfitta nei playoff in otto partite in trasferta, e la sconfitta ha interrotto una serie di 10 vittorie consecutive risalenti alla serie del secondo turno contro i Cleveland Cavaliers.

“Dallas è una grande squadra”, ha detto Mazzola, che ha evitato di criticare i Celtics. “Dovremo guadagnarcelo. [Our effort] Non era bello come Dallas. “Stavano andando molto meglio.”

Dopo essersi mantenuto a meno di 100 punti nelle prime tre partite delle finali, Dallas è arrivato lì con poco più di nove minuti rimasti, in vantaggio di ben 48 punti. Mazzola ritira i suoi titolari a 15 minuti dalla fine della partita. Il quarto quarto è stato un brutto momento, però, quando la guardia dei Mavericks Tim Hardaway Jr. ha lanciato urla di gioia e "Mavs in Seven!" Applausi per essere uscito da un mese di crisi e finire con 15 punti su cinque triple.

Per Doncic, arrabbiato dopo aver perso Gara 3, la grande vittoria ha portato a un grande sorriso dopo la partita e alla continua convinzione che Dallas possa scrivere la storia della NBA. Le squadre, come i Celtics, che hanno vinto le prime tre partite di una serie di sette partite, sono 156-0 nella storia dei playoff NBA e 14-0 nelle finali.

“Ci crederemo fino alla fine”, ha detto Doncic. “Dobbiamo solo andare avanti. Ho molta fiducia in questa squadra e possiamo farcela. Tutti hanno giocato con molta energia. Dobbiamo farlo così. Dobbiamo pensare la stessa cosa. modo in Gara 5 a Boston.”

I Celtics avranno due giorni liberi per riflettere sul perché non hanno l’energia per chiudere la serie in modo enfatico. Come hanno dimostrato i Mavericks nelle finali della Western Conference contro i Minnesota Timberwolves, un capolavoro di Gara 5 ha il potenziale per cancellare tutti i ricordi di una Gara 4 fallita.