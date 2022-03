L’ultima in Deshaun Watson

I Falcons incontrano il quarterback Deshaun Watson È finita e si dice che la squadra abbia fatto un’offerta commerciale al Texas, secondo i rapporti Aaron Wilson di ProFootballNetwork.com.

Mentre i precedenti incontri di Watson con i Browns, i Saints e i Panthers si sono tenuti tutti a Houston, l’incontro di QB con i Falcons è stato ad Atlanta. Come osserva Wilson, i Falcons sono stati un’ultima aggiunta alla lotteria Watson, ma ci sono motivi per essere ottimisti sulla loro ricerca. Watson è cresciuto in Georgia, ha una relazione con l’assistente allenatore TJ Yatesche ha giocato e allenato per la squadra del Texas.

Mentre Meeting Hawks potrebbe essere apparso in una posizione diversa, lo staff era generalmente lo stesso. Tutte e quattro le squadre avevano proprietari, direttori generali e allenatori presenti alle loro riunioni, secondo Mike Florio di Pro Football Talk (a Twitter).

Mentre Watson finisce di parlare con potenziali corteggiatori, sta ancora decidendo la sua strada preferita. Per Florio (on Twitter), il centrocampista è “incredibilmente combattuto” per la sua decisione ed è rimasto colpito da tutte e quattro le presentazioni. Ciò ha reso molto difficile la scelta di una destinazione e non esiste un calendario prestabilito per la sua decisione.