L’ultimo selfie del telescopio spaziale James Webb segna una pietra miliare dell’osservatorio spaziale

Nuove immagini dal telescopio spaziale James Webb mostrano l’ultimo importante punto di riferimento dell’osservatorio spaziale: 18 Gli specchi ora sono abbastanza allineati per fungere da specchio massiccio. nuove foto Rilasciato oggi dalla NASA Include Un “selfie” di JWST che mostra la progressione degli specchi insieme alle immagini aggiornate di una stella.

Da quando ha raggiunto la sua orbita finale, i 18 specchi combinati del telescopio si sono concentrati sulla stella isolata HD 84406, che i ricercatori usano come bersaglio per allineare gli specchi. Immagini pubblicate il mese scorso Mostra 18 foto della star che era Catturato individualmente su ogni clip a specchio. L’ultima immagine ad alta risoluzione della NASA 84406 mostra come appare quando tutti i 18 specchi funzionano con la fotocamera a infrarossi vicini o infrarossi. Nircam. Sono stati in grado di catturare n Solo L’immagine della stella – ma anche Anche le galassie lontane sono dietro la stella.

Foto: NASA Foto: NASA

Il “selfie” di JWST mostra i suoi 18 specchi che raccolgono tutti luce dalla stessa stella. Il ritratto è stato scattato utilizzando un obiettivo specializzato che aiuta il team di ingegneri a tornare sulla Terra per assicurarsi che gli specchi funzionino correttamente. Ora che ci sono i 18 specchi Allineati, possono lavorare insieme come un unico specchio per iniziare a scattare foto a distanza stelle, galassie e Anche le foto a 13,6 miliardi di anni luce di distanza – immagini di piccoli universi.

Foto: Nasa

“Più di 20 anni fa, il team Webb ha deciso di costruire il telescopio più potente che chiunque abbia mai messo nello spazio e ha escogitato un design ottico audace per raggiungere obiettivi scientifici sfidanti”, Thomas Zurbuchan, direttore associato della direzione della missione scientifica della NASA, ha detto in un blog della NASA. “Oggi possiamo dire che il design avrà successo”.

Nelle prossime sei settimane, la NASA continuerà a prepararsi JWST finalmente inizia il suo lavoro scientifico. Il gruppo I prossimi passi riguarderanno gli strumenti di allineamento tra cui Spettrofotometro nel vicino infrarosso, strumento nel medio infrarosso, imager nel vicino infrarosso e spettrofotometro senza fenditura. Da lì, JWST inizierà a eseguire i suoi controlli finali e ad apportare eventuali modifiche dell’ultimo minuto.

prolungato Il processo di allineamento è sulla buona strada e lui Dovrebbe concludersi entro l’inizio di maggio prima del telescopio È diventato disponibile per i preparativi per l’osservazione scientifica, afferma la NASA. Hanno anche riferito che la prima serie di immagini e dati scientifici per il telescopio sarà rilasciata in estate.